Calendario Maya:

Tierra 3 - Energía del 08/08/2021 - Trecena del Águila
Por Alejandra Dip

SINCRONARIO DE 13 LUNAS Astrología Maya. Año Semilla 3. Semilla eléctrica amarilla. La Tierra nos aporta la identidad que adquirimos después de un viaje de conciencia. Energía de integración y equilibrio necesarios para vivir en momento presente. Telepatía. Movimiento, dinámica y reordenamiento para evolucionar. DÍA 14 DEL AÑO SOLAR SEMILLA 3. DÍA 14 DE LA LUNA 1 MAGNÉTICA DEL MURCIÉLAGO QUE VA DESDE EL 26/7 AL 22/8. DÍA 7 DE LA 2DA SEMANA DEL AÑO, SEMANA BLANCA DEL CASTILLO ROJO DE INICIAR. ESTAMOS EN EL DÍA 237 DEL TZOLKIN CALENDARIO LUNAR. KIN 237 - TIERRA 3 GUIADA POR EL DRAGÓN. El 3 viene a trabajar el servicio interno que nos damos a nosotros mismos, hoy día para trabajar los permisos, a no exigirnos constantemente. Hoy no nos sobrecargamos de responsabilidades que no nos corresponden, este tono se potencia mucho con el Tono 3 del año, así que vamos a sentir bien fuerte la necesidad de DARNOS LUGAR. Aprender a decirle NO a otro es habilitar un SI para nosotros mismos. Saber poner límites. Día para darnos un lugar y saber ocuparlo. Creer en nuestros valores internos, y a no sentirnos culpables. Afuera los sentimientos culpógenos. Es un día que no nos dará tregua, y sobre todo porque además del Tono 3, la Tierra es Energía de movimiento, de viajes, de mudanza, de ordenar. Mucha Energía para poner en orden la casa, el placar, nuestro interior. Dejar de guardar cosas por las dudas, da lo que no uses a gente que lo necesita. Dejar de guardar ropa para usarla cuando adelgazamos, porque quizás, si eso sucede, esa ropa ya esté fuera de moda y no quieras usarla. Hace lugar en tu ropero, en tu casa, en tu corazón para que llegue lo nuevo. Hoy es día de recambio de nuestras células y de avance en nuestras vidas. Esta Energía nos ayuda a definir y a plasmar materialmente, a conectar con la fuerza espiritual y además pueden aparecer señales en nuestro camino. La telepatía, la sincronicidad y el amor están activados para accionar libremente, conectados a la gran red espiritual. Sanemos a la Pachamama y sanemos nosotros junto con ella. Aromas recomendados para sahumar hoy o poner en el ambiente: Naranja. Incienso, mirra, cedro, cardamomo, vainilla que los podes pedir en https://energiasancestrales.com.ar/ Buen día de descanso para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

