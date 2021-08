» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 08/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 8 de Agosto









DÍA DE LA NATACIÓN En este día se conmemora a Alberto Zorrilla, emblema de la natación argentina, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Ámsterdam 1928. En ese entonces, los favoritos en los 400 metros libre eran el sueco Arne Borg y el australiano Andrew "Boy" Charlton (ambos con numerosos récords mundiales), no obstante, el argentino sorprendió y se subió a lo más alto del podio. Además rompió el récord olímpico que ostentaba el reconocido nadador estadounidense Johnny Weissmüller al finalizar la prueba en 5 minutos, 1 segundo y 6 décimas. Antes de este hecho histórico, Zorrilla se había consagrado campeón sudamericano en 1924 y 1925 y, en el año 1926, rompió el record sudamericano en los 100 metros estilo espalda con un tiempo de 1 minuto y 19 segundos. Otros nadadores destacados en la historia de dicho deporte son Jeannette Campbell que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Berlín 1936; Ana María Schultz que fue bicampeona panamericana en los Juegos Panamericanos de 1951; Dorotea Turnbull que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericano mencionados anteriormente; José Meolans que se colgó la medalla de oro (50 metros libre) y plata (100 metros libre) en el Campeonato Mundial FINA Short Course en el año 2002; y Georgina Bardach que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Atenas 2004, entre otros.



INDEPENDIENTE SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA SURUGA BANK 2018 Hace 3 años Independiente vencía 1 a 0 a Cerezo Osaka (Japón) y se consagraba campeón de la Copa Suruga Bank 2018, su 18º título internacional. Previamente, en el año 2011, el "Rojo" cayó 4 a 2 ante Júbilo Iwata, desde el punto de penal, en el Estadio Ecopa de Shizuoka (Japón). El equipo dirigido por Ariel Holan e integrado por Martín Campaña, Maximiliano Meza, Martín Benítez, Guillermo Burdisso, Silvio Romero y Emmanuel Gigliotti, arribó a esta competencia después de salir campeón de la Copa Sudamericana 2017 al superar a Flamengo (Brasil). El partido se disputó en el Estadio Nagai, donde Independiente demostró su superioridad y, a los 28 minutos del primer tiempo, Silvio Romero convirtió el gol de la victoria. Al respecto, Campaña manifestó a "La Caldera del Diablo": "Jugar en este Club te obliga a ganar cosas, la gente te lo hace sentir y nosotros nos pusimos esa meta. Tenemos muchos objetivos más, y cosas por ganar. Tenemos un gran equipo, sabemos que todos los partidos son duros. Ahora iremos por el campeonato argentino y después pensaremos en la Libertadores".



"THIS USED TO BE MY PLAYGROUND" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1992, el sencillo "This used to be my playground" de Madonna destronaba a "Baby got back" de Sir Mix-a-Lot del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum recopilatorio "Something to Remember" (1995) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Shep Pettibone, la canción fue escrita para la película "Un equipo muy especial" (1992), en la que la artista actúa con Tom Hanks y Geena Davis.



Efemérides del día de la fecha, 8 de Agosto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: