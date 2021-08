» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 08/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Recomendaciones para evitar ciberestafas









(Por InfoGEI) - A partir de la pandemia de COVID 19, los canales de comunicación a través de medios digitales cobraron una gran relevancia en la vida cotidiana en la ciudadanía, como compras por internet y operaciones financieras y bancarias que pueden derivar en posibles fraudes y estafas virtuales. Durante esta coyuntura, informó el Banco Central argentino, surgieron diferentes formas de engañar a las personas como perfiles falsos en redes sociales, que envían mensajes directos, llamadas telefónicas, mensajes de texto o de whatsapp y otras aplicaciones, además de correos electrónicos engañosos para obtener datos personales y bancarios. Modalidades de engaño Phishing: es un "correo electrónico" que aparenta ser legítimo que se utiliza para que la persona destinataria abra un enlace, complete formularios con información personal o descargue archivos que contienen "malware" o programas maliciosos. En caso de recibirlo se recomienda eliminarlo inmediatamente. ¿Cómo reconocer casos de phishing? - Nombre del remitente: la mayoría de los remitentes de phishing son personas desconocidas o simulan ser personalidades reconocidas pero suele estar mal escrito el nombre o el apellido. - Dirección de correo del remitente: puede resultar similar a la dirección real pero no es exactamente la misma. Puede faltar o sobrar una letra o estar sustituida por un número. Por ejemplo: bcra.net.ar (la dirección correcta es bcra.gob.ar). - Asunto y contenido: usualmente se trata de algo urgente que requiere acción inmediata o de un peligro inminente de cierre de cuentas. - Enlaces y adjuntos: usualmente el contenido lleva a enlaces o pide completar datos o descargar archivos que contienen malware o programas maliciosos habitualmente conocidos como virus. Smishing: es una modalidad de estafa mediante "mensajes de texto o cualquier aplicación de mensajería" que tiene como objetivo obtener información privada. Al igual que los casos de phishing la recomendación es eliminar el mensaje. Spoofing: es el uso de técnicas de "suplantación de identidad". Hay diferentes tipos de spoofing, entre ellos el envío de correos electrónicos o páginas fraudulentas, falsificación de dispositivos o de direcciones IP. Independientemente del tipo, los ataques buscan hacerse pasar por otras personas, organizaciones o empresas para acceder a datos personales, distribuir malware o generar algún tipo de perjuicio. ¿Cómo evitar convertirse en víctima de estafa smishing o phishing? - No hacer clic en enlaces, ni responder a mensajes de texto o llamar a números que no se reconoce. - No responder, incluso si el mensaje solicita enviar el texto "STOP" (detener) para finalizar los mensajes. - Eliminar todos los mensajes de texto sospechosos. - Asegurarse de que el sistema operativo y las aplicaciones de seguridad del dispositivo inteligente están actualizados a la versión más reciente. - Considerar instalar un antivirus en el dispositivo para mayor seguridad. - No instalar aplicaciones que no provengan de sitios oficiales. Por lo tanto, en caso de smishing, es decir, un mensaje de texto o cualquier aplicación de mensajería en tu teléfono que solicita información mediante un engaño porque el remitente no es quien dice ser o de phishing, es decir, un correo electrónico que aparenta ser legítimo y que es utilizado para que el destinatario responda con sus datos personales, se recomienda eliminarlo inmediatamente ya que es un claro caso.



Recomendaciones para evitar ciberestafas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: