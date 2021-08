» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 08/ago/2021 de La Auténtica Defensa. La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El Dios de mi fortaleza"

Por Josué Monte













Siendo tú el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me hiciste a un lado? ¿Por qué tengo que andar angustiado y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. Que me lleven a tu santo monte, y a tu morada. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. (Salmo 43:2-3). Esta pregunta del salmista se nos viene a la mente al atravesar períodos de angustia y opresión. ¿Por qué me haces a un lado? ¿Por qué mi alma ha de ser quebrantada? Es mucho y no lo puedo soportar. ¿Por qué me dejas solo, si siempre has sido el Dios de mi fortaleza? El autor está muy triste. Algo ha sucedido. Entre pecado y aflicción, confusión y engaño, el panorama se oscurece, y la soledad emerge a la vista. Nuestra debilidad nos azota y el enemigo nos quiere oprimir. A punto de estallar y gritar ¡No doy más Señor! Las fuerzas flaquean, y deseamos abandonar la batalla. Pero Dios se acerca y susurra una pregunta ¿Qué es lo que quieres hijo?, ¿qué estás buscando? Lo simple de Dios se hace profundo. La respuesta a menudo es porque los hijos de Dios estamos siendo perfeccionados, y porque tal dolor es disciplina para el espíritu, y luego produce fruto apacible´. (Hebreos 12:11) dice: "Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados". No debemos interrogar al Señor con queja o descontento, pero si podemos ir a Él con humildad; Dios nos ayuda para no caer, producto de la ansiedad y la tristeza. Para los creyentes, "Dios, es el Dios de mi fortaleza". Cuando la duda y el temor asaltan, la memoria en Dios es un baluarte. Más allá de toda crisis, Dios ha de ser nuestro refugio. No existe otro a quien clamar, (2da Timoteo 1:12) "Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito (vida entera) hasta aquel día". El poder fortalecedor de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Es imposible que entendamos esto, a no ser que seamos probados, y nuestras debilidades expuestas. Esta es la única manera de que nos rendimos ante el poder sobrenatural de Dios convencido de que sin Él somos polvo. Necesitamos de Él todos los días, "no solo de pan vivirá el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre". (Mateo 4:4) La luz de Dios revela el camino, y la verdad despeja la confusión. No podemos llegar a Él sino a través de su luz y verdad. Por mucho que nos esforcemos, necesitamos que Dios diga "Sea la luz" e ilumine el camino. Por mucho que nos esforcemos, necesitamos que Jesús diga "Soy la verdad" y desmitifique nuestro entorno. ¿Qué vida estás buscando? ¿Una vida cómoda, sin problemas ni sufrimiento? ¿Una vida sin batallas? ¿O estás buscando una vida humilde y rendida, transformada, llena de experiencias con el Dios de mi fortaleza? Espera en Dios, porque alabarás su gran nombre, Y entrarás a su altar, al Dios de tu alegría y de tu gozo. ¿Quieres saber más del Dios que nos fortalece? Búscalo, contáctate con un cristiano/a, y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de Dios. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Josué Monte Varela 447- Ex-Rivadavia - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





