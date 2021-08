» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 08/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Padre Rufino Giménez Fines:

La buena vida o la vida buena









Conformar nuestra vida al estilo vida que Jesús propone, además de fe, implica un camino de crecimiento interior. En este vigésimo domingo del Tiempo Ordinario, corresponde la lectura del Evangelio de San Juan, Capítulo 6, versículos 41 al 51: "Los judíos comenzaron a criticar a Jesús porque había dicho que él era ‘el pan que ha bajado del cielo’. 42 Decían: — ¿No es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo? 43 Jesús replicó: — Dejen ya de criticar entre ustedes. 44 Nadie puede creer en mí si no se lo concede el Padre que me envió; yo, por mi parte, lo resucitaré en el último día. 45 En los libros proféticos está escrito: Todos serán adoctrinados por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza, cree en mí. 46 Esto no significa que alguien haya visto al Padre. Solamente aquel que ha venido de Dios, ha visto al Padre. 47 Les aseguro que quien cree, tiene vida eterna. 48 Yo soy el pan de la vida. 49 Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y, sin embargo, murieron. 50 Este, en cambio, es el pan que ha bajado del cielo para que, quien lo coma, no muera. 51 Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo voy a dar es mi carne, entregada para que el mundo tenga vida". Los judíos no pueden reconocer en Jesús la divinidad. Para ellos, era imposible que una persona de la que conocían muy bien sus orígenes, pudiera afirmar que ha bajado del cielo. "La pregunta es: Siendo humano, ¿Jesús puede tener origen divino? Si posee la vida eterna, ¿es capaz de transmitirla?", dice el Padre Rufino Giménez Fines y agrega: "Lo que escandaliza a algunos, al mismo tiempo es la gran novedad: el camino de Dios es un hombre. Y lo que conduce a la vida eterna es el seguimiento de un hombre profundamente humano... Dios optó por la humanidad, y es ahí donde vemos el gran amor y misericordia de Dios para con nosotros. La encarnación de Jesús revela la humanidad de Dios. Al encarnarse opta por la humanidad y su liberación". "El que cree, tendrá vida eterna – agrega el párroco de Nuestra Señora del Carmen- dice el Señor, y es la experiencia profunda de sentirse pleno, realizado como persona. Se trata por lo tanto de encontrar la felicidad y realización personal a través de la fe en Jesús, en el seguimiento de su estilo de vida y sus enseñanzas. Damos vueltas y vueltas, pero siempre caemos en que Jesús es el único camino viable y válido. La nueva ley que Dios ofrece a la humanidad, es Jesús: el pan que da la vida eterna". "Jesús es el propio alimento, el único pan que vale la pena comer. Es decir, creer en él. La fe es una adhesión personal a Jesús. Él mismo nos dice explícitamente: yo soy el camino, la verdad y la vida. El alimento sacramental de la Eucaristía es el pan vivo bajado del cielo. Ya no hablamos del maná del desierto, sino de pan bajado del cielo enviado por Dios en su hijo, Jesús. Él nos ofrece una vida nueva, vida eterna, en plenitud y definitiva. Jesús expresa: "El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo voy a dar es mi carne, entregada para que el mundo tenga vida", por lo tanto la vida eterna es la meta y creer en Jesús el camino para llegar a ella, transitándolo. Entonces, tomemos nota también de lo importante que es comer el pan de Cristo, es decir, participar de la Eucaristía, recibir la comunión con la mayor frecuencia posible. Los asuntos de este mundo pueden mantenernos alejados de estas cuestiones tan importantes para nuestra vida espiritual, pero debemos reflexionar sobre la orientación de nuestra existencia, sobre nuestros actos, sobre nuestra fe. ¿Creemos en Jesús? ¿Creemos a Jesús? No debemos demorar la respuesta".



