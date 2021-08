» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 08/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Hoy Le Toca A...:

Un Canelonense

Por Hugo del Teso













Hugo del Teso Nació un 2 de febrero al igual que Julio Sosa y Shakira entre otros: a los 18 años vino a la Argentina a Bs As., empezó a estudiar arte dramático durante 3 años, un amigo de clase de tango lo llevó con el profesor del Centro Cultural Rojas y este lo invitó a participar de una obra de teatro, así lo hizo y habiendo una pareja que ahí bailaban ambos, tango! lo llevaron a tomar clases con Elvira Virulazo y quedó prendido para siempre con el tango. A los tres meses una compañera de baile llamada Carina Groppo lo invitó a la casa de su padre que era "El Café Homero", allí bailaron ante el público presente mientras cantaba un señor a quien él no conocía, resultó ser un tal Rubén Juárez. Viajó a Japón y después de haber vivido muchos años en ese país regresa a la Argentina y en nuestra capital, en una audición de tango conoce a la Srta. Carolina García, hija de mi ex compañero de trabajo y viejo y actual vecino de mi casa y abuelo de Lorenzo, su nieto de 12 años el Gallego García. Con quién iba a ser su futura esposa recorren el mundo durante 7 años (por supuesto enseñando tango). Su actual pareja de tango Celeste González colabora con él actualmente dando clase donde concurren varias parejas, todos los días martes a partir de las 20 hs. (El Sitio) está en la calle Sivori frente a las canchitas de la Escuela Normal en "Pampa y Cielo". A la invitación de mi amigo Gustavo Cantero a escuchar buenos tangos, pero no bailarlos! pues no estoy para esos trotes, lo hice sólo y la 2da. vez fui en compañía de mi esposa, a quien le gustó el ambiente cálido y familiar. La señora Sofía Sanabria ejerce la conserjería desde hace 13 años y doy fe de la excelente atención gastronómica y precios muy accesibles. El motivo de mi narrativa es para aquellos que le guste el tango, especialmente a los jóvenes campanenses que incursionen aunque sea por su curiosidad personal por nuestra música y baile nacional que gusta mayoritariamente en los países del 1er.mundo. Les cuento una pequeña anécdota del "Profe"; una vez se apersonó Víctor Hugo Morales a que le enseñara los primeros pasos de baile, a su hijo Diego, pues no sabía bailar nada y debía concurrir a una importante fiesta y lo hizo solo por 3 días. Bueno, el profesor en cuestión es de Canelones Uruguay, el Sr. JULIO CESAR ALTEZ. Bienvenido! a las páginas de la Auténtica Defensa en sus primeros 44 años de vida campanense. Chan, Chán!





