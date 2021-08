» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 08/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

TURISMO CARRETERA: La categoria sigue este fin de semana en el autódromo de San Juan donde desarrolla otra competencia del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. ELEMENTOS: Sin duda que se trabajó mucho por estos dias en el auto del TC 1100 de Alma de Victor Gonzalez básicamente en el chasis y al parecer varios elementos fueron cambiados y se espera llegar a lo competitivo que se desea para este fin de semana. DIFICIL: Aunque de venir de realizar un podio el mismo Gonzalez acusó que fue muy difícil llevar el auto en carrera y lo peleó mas de lo aconsejado y de ahí se decidió desarmar todo. AUSENCIA: Roy Benjamín viene participando en la categoria Motociclismo y ante la ausencia de contar con el presupuesto acordado no estará en la próxima competencia en el autódromo Galvez. El representante de Zárate viene mostrando su capacidad a la hora de correr pero no pudo redondear los abales de dinero para la competencia. Una lástima! FECHA: Finalmente la categoria TC Bonaerense ya tiene autódromo para su próxima fecha en el escenario de General Belgrano para el 22 de agosto continuando por los circuitos mas dedicados a categorias zonales. PRESENCIA: Confirmó su presencia en esta carrera el campanense Juan Pablo Galliano que viene participando en la Clase "A" con una Cupecita Chevrolet atendida por "Chucho" Bianchi en el chasis y los hermanos Ciccia en la planta impulsora con la atención en pista por parte del popular Tuky y el asesoramiento del gran padre Marcelo. Hay equipo! IDEA: La idea era que llegue para esta carrera con el Fiat Uno para la Clase Tres de Alma pero su motorista aún no pudo terminar el motor de Gastón Brown y lo concreto que no estará participando como hubiese deseado el representante de Lima. Para cuando? RESOLVER: Parece ser que si resuelve con su mecánico los pasos a seguir el retorno de Jorge Biggi se provocará en las competencias de los Jeep el mes de setiembre donde el representante de Campana venía peleando el campeonato. Que no cunda el pánico! ALMA: La categoria está visitando este fin de semana el autódromo Hermanos Galvez para desarrollar otra carrera del presente campeonato donde desde las 10 hs comienza con el espectáculo. CONFORME: La buena performance de Gastón Fernandez en la última presentación de los chasis del Regional dejaron conforme a todos en el equipo y se trabaja pensando en lo que viene donde van a intentar hacer el total del calendario. VICTORIA: Viene de correr en la categoria IAME en el kartódromo Argentino y en la Clase Mini Cadette Santino Panetta alcanzó una nueva Victoria y sumar puntos para el campeonato donde sigue en la punta del mismo seguido por su hermano Bautista. TOQUE: A propósito de su hermano Bautista también participó de esta carrera donde en la final fue excluído por el comisario deportivo tras un toque con otra rival en pista. PROBAR: Ya se probó en el autódromo de Baradero donde si bien se permitió solo a los pilotos de la ciudad solamente lo importante es empezar dado que tiene nueva comisión directiva que está trabajando para a corto plazo tener competencias. TIEMPO: Lo bueno es que se está recuperando un predio muy deteriorado y lleva tiempo para mejorar las instalaciones como poder entregarlo de la manera que el automovilismo zonal se merece. APUESTA: Dentro de este contexto también se trabaja en el kartódromo que apuesta a otra de las categorías que van a intentar recuperar para provocar un ingreso mas para las arcas en un difícil momento desde lo económico. POSITIVO: Lo positivo es que ya se está tratando de que las categorías puedan tener en cuenta esta posibilidad que se suma a los autódromos y kartódromos de toda la zona y será interesante porque no hay muchos escenarios. TC PISTA: En el autódromo de San Juan la categoria va por otra fecha del campeonato este fin de semana que televisa desde las 11 hs la TV Publica. PODIO: Viene de párticipar con su Jeep en la ciudad de Pilar en una nueva fecha de esta especialidad donde Iñaki Murillo subió a un podio con un tercer puesto con Yedro como navegante que fue dedicado a todo su equipo. ESTAR: Mario Ariú estuvo en el evento pero no como piloto sino como un espectador de lujo acompañando a los amigos dado que no terminó los trabajos en su jeep pensando en la próxima fecha. GOLPEADO: Como el auto quedó golpeado en la última competencia y no se trabajo de forma que se debía no estará este fin de semana en la alta competencia que se notará la presencia del mismo en la categoria. ENDURO: La categoria retoma su campeonato este fin de semana en el predio de General Alvear donde esta especialidad de motos arrancará desde las diez de la mañana. REPRESENTANTE: En esta competencia estará participando el representante de Campana Ariel Melon que viene de un sexto puesto en la última carrera y llega con todas las ganas con su propio equipo para seguir sumando puntos. AMBITO: La ausencia de German Henze que tiene su moto lista para correr será porque cuestiones de ámbito personal no podrá ser de la partida pero ya se empieza a pensar en lo que viene. INTENTAR: Luego de conseguir podios en la Formula Cuatro Nueva Generación el oriundo de San Antonio de Areco Juan Martin Molina intenta volverá pelear el presente campeonato que representó a la ciudad de Zárate todo su paso en el karting y vive este momento a su manera en el automovilismo. DETALLES: Todo hace pensar que Daniel Carballo se sume al mundo de las picadas donde ya viene corriendo pero ahora se trabaja en los últimos detalles para poner ese Ford Falcon en pista como lo viene deseando desde algún momento. NIVEL: Semana a semana la estructura de Juan Sbarra sigue en pleno crecimiento y va demostrando que tiene una comodidad para todos los autos y los elementos que levan dando al lugar un nivel para los vehículos de las diferentes categorias que se atienden a nivel zonal y nacional. Mira vos! CUATRICICLO: La categoria está desarrollando una nueva fecha del campeonato durante este fin de semana en la ciudad de Rojas donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo donde Carlos Debesa tiene a su cargo varios pilotos a los cuales los atiende con resultados interesantes al cabo de cada competencia. PARTICIPAR: La competencia se desarrolló en la ciudad de Bolivar donde participaron mas de treinta tripulaciones que recorrieron mas de 400 kilómetros en diferentes pisos lo que le pone un plus a estos emprendimientos muy similar a una carrera tipo Dakar. PUESTO: Dentro de este contexto la ciudad de Campana tuvo presencia en el mismo en la tripulación conformada por Edgardo Stemberg y Enzo Valle que tuvieron una buena performance llegando al final de la competencia con la Vitara como vehículo de puesto decimo tercero. EXPRESAR: A la hora de manejar se tomó la determinación de que Edgardo Stemberg sea el piloto y Enzo Valle lo hizo como navegante por una cuestión muy particular que ellos mismos vienen de expresar en nuestro programa de radio por FM Simple en el curso de la semana los lunes de 18.30 hs hasta 19.30 hs y los jueves de 17 a 18 hs. CONFIRMAR: Los dirigentes del torneo MX del Norte de Motocross ya confirmaron que el próximo fin de semana se desarrollará una fecha del presente campeonato en el circuito "Al Limite" de la vecina ciudad de Zárate. ENTRENANDO: En esta competencia serán parte de la misma Diego y Valentino Lacognata que ya vienen entrenando de cara a esta carrera donde serán locales en esta presentación de la categoria. PREPARARSE: Desde la ciudad de Campana se van preparando los Hermanos Garrido donde Marcos y Julián estarán acompañando esta propuesta donde venía ya corriendo en la categoria. CALENDARIO: Los dirigentes de la categoria del Rally Federal entregaron su calendario hasta fin de esta temporada a saber: 15 de agosto en Pergamino, el 10 de octubre en Arrecifes, luego van el 7 de noviembre en Rojas y cierran el mismo el 28 de noviembre. La única duda es en el mes de setiembre que seria el 19 de este mes a confirmarla. ESTAR: Los representantes de Campana también estarán en la próxima carrera del Rally Federal en Pergamino y van con cuatro autos a tal emprendimiento los dos Minicooper, el Ford Fiesta y el VW tambien. SUMARSE: Como ya adelantamos en esta sección el limeño Yamil Bottani sigue trabajando en el chasis junto a su padre y parece que todo implica que se sumaran a la clase de los chasis del TC Regional lo antes posible. Bienvenido! ASADO: El asado con sus amigos y allegados en el taller estuvo organizado y basado en que Don Fernando Moreno definitivamente terminó su auto para las picadas como lo deseaba para a partir de ahora podrá ser de la partida al menos hasta fin del calendario. EXCUSA: Sus amigos aseguran que Fernando ya no tiene excusas para faltar a las picadas dado que cuenta con un auto competitivo y preparado con toda la pimienta. Mirá vos! AMIGO: Parece que si bien desarrolló declaraciones donde no tenia asegurado que iba a seguir corriendo en las categorias que fiscaliza Fedenor parece que su amigo Adriano le propuso que vuelva a seguir en la categoria pata la venidera competencia. REUNION: Esta postura del Tano Zarantonello tiene que ver con una reunión con Diego Tussa para retomar su propuesta en la categoria C3 1600 con su Fiat Uno dado que además de hacerle el motor también tendrá a su cargo el chasis de este auto. DEMOSTRO: Se trabajó en el auto de Gaston Iglesias de cara a esta competencia este fin de semana en el TC 1100 de Alma donde el talentoso y joven piloto ya demostró en el debut que lo suyo fue interesante. LOGRAR: Nunca dejó de trabajar en el tema de los presupuestos y la verdad que no es fácil lograr ese número para sumarse al Turismo 4000 Argentino para el campanense Juan Zucconi que quiere corrrer con un Falcon atendido por el equipo de Oyanarth.

