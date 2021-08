» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 08/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

HABLA MESSI En el mediodía español de hoy, Lionel Messi brindará una conferencia de prensa en el marco de su salida de Barcelona. Anoche, en su domicilio, el rosarino realizó una "cena despedida" de la que participaron, entre otros, Sergio "Kun" Agüero y el streamer Ibai Llanos.



DERROTA DE RIVER Por la 5ª fecha del Campeonato de la LPF, River Plate, con una formación alternativa, perdió anoche 2-1 como visitante frente a Godoy Cruz. Por su parte, San Lorenzo fue goleado 4-0 por Unión en Santa Fe y no pudo recuperar la cima del certamen que ahora comparten Newells (1-0 a Platense el viernes) y Lanús (ayer derrotó 1-0 como visitante a Huracán). En el otro duelo de este sábado, Talleres le ganó 1-0 a Banfield en el Sur. SIGUE LA FECHA La programación para este domingo de la 5ª fecha incluye cuatro partidos: Gimnasia de La Plata vs Atlético Tucumán (13.30), Vélez Sarsfield vs Colón (15.45), Boca Juniors vs Argentinos (18.00) e Independiente vs Racing Club vs Racing Club (20.15). Finalmente, mañana se cerrará la programación con Arsenal vs Patronato (18.00), Aldosivi vs Defensa y Justicia (18.00) y Central Córdoba vs Estudiantes (20.15). CAÑUELAS ES LÍDER Con su victoria 2-0 sobre UAI Urquiza como visitante, Cañuelas quedó como único líder de la Primera B Metropolitana con 9 puntos. Los demás resultados de los partidos de la quinta fecha de ayer fueron: San Miguel 1-0 Deportivo Merlo, Fénix 0-0 Los Andes, Defensores Unidos 1-1 Argentino (Q), Comunicaciones 1-0 Acassuso, Villa San Carlos 3-1 UAI Urquiza y Deportivo Armenio 0-0 Sacachispas. El martes se cierra la fecha con Talleres vs Flandria, que tendrá la posibilidad de quedar en la cima en caso de ganar. PRIMERA C En el arranque de la 3ª fecha se jugaron cuatro partidos: Lamadrid 1-1 Argentino (M), Victoriano Arenas 3-0 L.N. Alem, Deportivo Español 0-0 San Martín (B) y El Porvenir 1-1 Sportivo Italiano. Así, Lamadrid y Español lideran con 7 puntos. Hoy, Ituzaingó (6) tendrá la posibilidad de quedar como único puntero si vence a Real Pilar. Este domingo también juegan: Claypole vs Dock Sud, Atlas vs Berazategui, Midland vs Excursionistas y Luján vs Central Córdoba (R).

