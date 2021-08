» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 10/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Hóckey sobre Césped:

Ciudad de Campana tuvo su debut absoluto en el Torneo Metropolitano









En la jornada inaugural de la Zona 3 de Campeonato Damas F, la Primera se impuso 1-0 sobre Banco Central. También ganó la Intermedia. El próximo fin de semana, las Tricolores jugarán ante Champagnat "B". Después del arduo trabajo que le permitió lograr su afiliación a la Asociación Amateur de Hóckey de Buenos Aires (AHBA) a finales de 2019, el Club Ciudad de Campana debió esperar más de 20 meses para poder hacer su presentación oficial en el Torneo Metropolitano a causa de la pandemia de coronavirus. Pero el día finalmente llegó: el pasado sábado, las Tricolores se midieron con Banco Central por la primera fecha de la Zona 3 del Campeonato Damas F. "Fue una jornada súper positiva. Estábamos todas muy felices de poder competir en el Metropolitano finalmente", contó la coordinadora de la actividad, Romina Catardi, quien además fue la autora de gol del primer triunfo de la Primera División del CCC. En el encuentro que cerró la jornada que se desarrolló en instalaciones del Club Champagnat, la Primera de Ciudad de Campana se impuso 1-0 sobre Banco Central. La formación debutante, que fue dirigida por Facundo López y Mariano Mercuri, estuvo integrada por Daniela Merlotto; Candela Martínez, Melina Catardi, Solange Dolce, Romina Catardi; Catalina Arrambide, Natalia Scordo, Camila Bidegain; Maricruz Ruiz, Martina Duhau y Sofía Vera. Posteriormente también ingresaron: Romina Verchan, Bárbara Novelli, Laura Saubaber, Cecilia Rutilo, Sofía Gásperi, Génesis Silva, Ruth Ortiz y Etelvina Gutiérrez. Los demás resultados de esta jornada inaugural en la Primera F3 fueron: Country Mi Refugio 3-2 Banco Hipotecario "B"; Italiano "D" 7-0 Argentino de Rugby; Pueyrredón "B" 0-1 BACRC "C"; Santa Angela 0-2 Champagnat "B"; Old Georgian 2-0 Pucará "D" y Almafuerte "B" 2-1 Camioneros "B". Anteriormente al duelo de Primera, la Intermedia del CCC también había vencido por el mismo marcador, pero con gol de Romina Verchan. En tanto, la Quinta División igualó 0-0, mientras la Sexta cayó 1-0. En este primer fin de semana no se disputaron encuentros de Séptima, Octava y Novena. Estas categorías menores estarán debutando el próximo fin de semana, cuando las Tricolores se midan como visitantes con Champagnat "B". "Por suerte tenemos cada día más chicas jugando al hóckey en el club y podemos presentar la tira completa. Ahora esperamos que este gran primer paso que hemos dado en el Metropolitano motive a muchas más a sumarse a la actividad", contó Romina Catardi en diálogo con LAD. "Quiero agradecerles a la Subcomisión de Hóckey del CCC y a Axel Cantlon, que fueron fundamentales para este inicio y para generar ingresos que nos permiten solventar los gastos; a Sandra Luque, que nos da una mano como jueza de mesa; a todos los papás que de una manera u otra están siempre apoyándonos; y a todas las chicas que, a pesar de la pandemia, no bajaron nunca los brazos y siguieron entrenando con muchas más ganas que antes", cerró la Coordinadora Tricolor.

El festejo de las Tricolores tras quedarse con el triunfo en Primera en su estreno en el Metropolitano.





FACUNDO LÓPEZ, ROMINA CATARDI Y MARIANO MÉRCURI.





LAS TRICOLORES TUVIERON UN DEBUT EXITOSO, CON TRIUNFOS EN PRIMERA E INTERMEDIA.



Hóckey sobre Césped:

Ciudad de Campana tuvo su debut absoluto en el Torneo Metropolitano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: