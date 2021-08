Fue el domingo por la madrugada en la Ruta 6, en las inmediaciones del viaducto de Cándido Cabrera. El conductor de un Renault Clío fue trasladado por el SAME hasta el hospital municipal luego de protagonizar un accidente violento accidente, sin mediar otro vehículo. Fue alrededor de las 4:30 de la madruga del domingo cuando se trasladaba sobre la Ruta 6 en dirección al barrio Lubo y a la altura del viaducto de Cándido Cabrera perdió el control de su vehículo cruzándose de carril, chocando contra una columna de alumbrado público, para finalizar volcado de la mano a Zárate. El hombre salió por sus propios medios antes de que el automóvil comenzara a prenderse fuego. Al lugar llegó una dotación de Bomberos Voluntarios a cargo de Cristian Padula quienes controlaron las llamas, pero los daños fueron totales. Del operativo también participaron uniformados del Comando Patrulla Campana y de Prefectura Naval Argentina, quienes realizaron las actuaciones y desviaron el tránsito hasta que se aseguró y liberó el sector.

El auto se cruzó de mano, volcó y se incendió. El conductor salió del mismo por sus propios medios.

#Ahora vuelco e incendio de Renault Clio en ruta 6 sobre el puente de calle Cabrera. El vehículo venía en sentido a Luján y se cruzó sobre el guardarrail cayendo en mano a Zárate. Conductor trasladado por SAME. Bomberos móvil 48. Ruta cortada por Prefectura y Comando zona 1 pic.twitter.com/R9D558GyCg — Daniel Trila (@dantrila) August 8, 2021 #Video un Renault Clio que circulaba por ruta 6 en dirección a Luján despistó y cruzó por arriba del guardarrail chocando la columna de alumbrado, volcó en la mano lenta sentido a Zárate y se incendió. Bomberos móvil 48. Prefectura y CP . El conductor fue trasladado por SAME pic.twitter.com/5aPpTo8Wop — Daniel Trila (@dantrila) August 8, 2021

Vuelco e incendio de un Clío

