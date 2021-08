» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 10/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Piden que Campana tenga un autódromo y picódromo









Es una idea de "Avanza Campana" que, explicaron, prevendría las picadas ilegales, fomentaría el turismo, y generaría puestos de trabajo. El primer precandidato a concejal de "Avanza Campana", Diego Sarna, señaló recientemente la necesidad de que Campana tenga un autódromo y un picódromo. "Resulta increíble que en la ciudad cuna del primer automóvil argentino, con un intendente automovilista que corre actualmente en TC Pista, y con un largo historial de picadas ilegales -y peligrosas- como las de Otamendi, aun no haya un lugar específico, que cuente con todas las normas de seguridad correspondientes, para desarrollar la actividad", expresó el dirigente liberal, recogiendo un anhelo de larga data de muchos vecinos de la ciudad, que incluso llegaron a plasmar este pedido mediante el uso de la banca abierta del H.C.D. Según Sarna, la creación de un autódromo y un picódromo no solo sería una buena idea desde el punto de vista deportivo y recreacional, sino también desde el económico: "Sería también una forma de fomentar el turismo en nuestra ciudad, ya que con total seguridad sería lugar de congregación de los aficionados a las carreras de toda la región. Los fines de semana de actividad, el predio debería poblarse de puesteros, artesanos, microemprendedores, y food trucks. Todo esto fomentaría la actividad comercial, y generaría puestos de trabajo que tanta falta hacen", explicó. Otra interesante idea del referente de "Avanza Campana" es la de trasladar a este potencial nuevo predio el Museo del Primer Automóvil Argentino: "Sería concentrar todo lo referente a este deporte en un solo lugar, de manera de convertirlo en un punto neurálgico, ineludible, para los aficionados de la región y del país. Esto, por supuesto, acrecentaría el turismo y, por ende, los beneficios para la ciudad". Para finalizar, Sarna hizo hincapié en la necesidad de que este proyecto no sea llevado a cabo por el Estado, de manera de no generar aún más gasto público: "El Estado municipal debe limitarse a gestionar el espacio del predio, y luego licitarlo. Esta idea, que puede llegar a marcar un antes y un después en el turismo campanense, para que resulte exitosa tiene que ser diagramada y concretada por privados".

Sarna señaló la necesidad de un autódromo y picódromo para la ciudad, pero hizo hincapie en que el proyecto no sea llevado a cabo por el Estado.



Piden que Campana tenga un autódromo y picódromo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: