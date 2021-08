Taiana fue oficializado como nuevo ministro de Defensa y Zabaleta irá a Desarrollo Social

En una veloz conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó a Zabaleta, algo que ya se conocía, pero sorprendió con la designación de Taiana, senador nacional y ex canciller, al frente de Defensa. El senador Jorge Taiana reemplazará a Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa, al tiempo que Juan Zabaleta será el próximo titular de la cartera de Desarrollo Social, anunció el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Así lo confirmó el jefe de ministros en un breve anuncio en Casa Rosada, durante el que detalló que ambos dirigentes asumirán sus cargos en una ceremonia de jura a las 18:00 de este martes en la sede gubernamental, encabezada por el presidente Alberto Fernández. De esta forma, se materializan los cambios producidos en el Gabinete del presidente Alberto Fernández a raíz de la campaña electoral en la que se embarcaron Rossi y Daniel Arroyo. El nombre de Zabaleta para Desarrollo Social ya se conocía, pero la sorpresa la dio la confirmación de Taiana al frente de Defensa, ya que desde hacía más de una semana circulaban otros nombres. Primero se hablaba de la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederic, para pasar a la cartera militar, e incluso se lo mencionó al embajador en Brasil, Daniel Scioli, pero en los últimos días había cobrado fuerza que la ex gobernadora de Tierra del Fuego, Rosaba Bertone, era la elegida para el cargo. Finalmente será Taiana, actual senador y ex canciller, quien a su vez será reemplazado en la Cámara alta por Juliana Di Tullio, la candidata suplente en la boleta de 2017. Las tensiones entre los distintos sectores del oficialismo para cubrir los dos cargos al final se zanjaron con el nombramiento de un dirigente más cercano al jefe de Estado, Zabaleta, y otro más identificado con Cristina Kirchner, Taiana. En el caso de Desarrollo Social, Fernández había adelantado con celeridad que el intendente de Hurlingham será el sucesor de Arroyo, al frente de una cartera que maneja una caja millonaria reflejada en la distribución de los planes sociales. "Agradecemos la dedicación y esfuerzo de Arroyo y Rossi, que hicieron un trabajo excelente, en un momento en que la gestión extenúa. Acompañaron la voluntad del Presidente en un momento muy difícil para el país", sostuvo Cafiero en referencia a la pandemia. Arroyo será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, mientras que Rossi será postulante a senador nacional por Santa Fe, al frente de una lista que enfrentará en las PASO a la boleta que respalda el gobernador Omar Perotti. Tras estos dos cambios por las candidaturas, Fernández no planea cambio en su Gabinete de ministros, al menos hasta para después de las elecciones legislativas de este año.

Taiana fue oficializado como nuevo ministro de Defensa y Zabaleta irá a Desarrollo Social

