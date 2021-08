» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 10/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 10 de Agosto









DÍA DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA En este día se conmemora la creación de la "Escuela de Aerostación y Aviación Militar", mediante un decreto del entonces presidente Roque Saénz Peña, en el año 1912. La misma se instaló en el parque aerostático del Aero Club Argentino ubicado en El Palomar (Buenos Aires); a su vez, el mismo brindó asesoramiento y profesores. La Fuerza Aérea Argentina tiene la labor de "organizar, mantener y alistar los medios aéreos de la Nación" con el objetivo de "contribuir a la defensa nacional, ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo". Entre las actividades que realiza se encuentran la participación, con medios aéreos y personal, en la búsqueda y rescate de personas; combate incendios; brinda asistencia en catástrofes naturales nacionales e internacionales; y abastece y mantiene comunicadas las bases y campamentos científicos de la Antártida.



"PAPPO" TOCA, JUNTO A B.B. KING, EN EL MADISON SQUARE GARDEN "En 42 años de carrera conocí 68 países y grandes músicos de jazz, country y rock ´n´ roll. Esta noche tengo el orgullo de presentarles al mejor guitarrista de blues de Sudamérica: de Buenos Aires, Argentina, ¡Pappo!" fueron las palabras de B.B. King para presentar a "Pappo" al público presente en el Madison Square Garden aquel día del año 1993. El "Carpo" había conocido a "El Rey del Blues" en el año 1980 cuando éste visitó por primera vez el país. En ese entonces, el estadounidense se presentó en Obras y "Pappo" fue uno de los privilegiados en saludarlo en su camarín y regalarle un vino y una horma de queso, lo que provocó que el músico norteamericano lo apodara "The Cheeseman" y lo recordara al retornar al país. En el año 1992, "Pappo" fue telonero de B.B. King, quien al escucharlo tocar quedó fascinado con su talento y lo invitó a tocar junto a él y a otras leyendas del blues como Junior Wells, Koko Taylor y Buddy Guy, en Nueva York. Así, "Pappo" deslumbró a los presentes: "Tocar esta noche en el Madison es como tocar en casa. Ellos me hacen sentir así. Acá no se toca ni con los dedos ni con la mente. Se toca con el alma, porque es blues. Hay que poner todo el sentimiento y las lágrimas ahí arriba" le dijo al periodista Javier Febré que escribía en el Suplemento Sí! de "Clarín".



SE LANZA "WHAT ABOUT US" Un día como hoy en el año 2017, Pink lanzaba el sencillo "What about us". Perteneciente al álbum "Beautiful trauma" (2017) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Johnny McDaid y Steve Mac, la canción es de protesta política y habla acerca de cómo el gobierno de los Estados Unidos le falló a sus ciudadanos: "El mundo, en general, es un lugar realmente aterrador y lleno de personas hermosas. Los seres humanos somos resistentes, hay muchas cosas maravillosas pero hay huevos podridos en cada grupo y ellos dificultan las cosas para el resto".



