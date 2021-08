P U B L I C











Acumula seis empates y seis derrotas en esta racha. Sin embargo, más allá de una actuación deslucida, la igualdad en Puerto Madryn fue valiosa: "Es importante que el equipo se acostumbre a sumar en todas las canchas", destacó D´Angelo. A lo largo de este 2021, Villa Dálmine no ha podido ganar cada vez que salió de Campana: suma seis empates y seis derrotas desde aquel triunfo conseguido frente a San Martín en Tucumán el pasado 27 de diciembre (1-0 con gol de Sergio Sosa). De hecho, es el único de los 35 equipos del actual campeonato de la Primera Nacional que no ha festejado como visitante: sus cinco igualdades y cinco caídas en esta temporada lo transforman en el conjunto de peor rendimiento en esa condición (apenas 16,7% de efectividad). Sin embargo, el punto que los dirigidos por Marcelo Franchini se trajeron de Puerto Madryn fue valorado de manera positiva por el plantel: "Es importante que el equipo se acostumbre a sumar en todas las canchas", contó Ezequiel D´Angelo, autor del gol del empate. "No pudimos hacer nuestro juego. La cancha estaba muy mala y el viento complicaba mucho. Y cuando no se puede ganar hay que tratar de no perder", agregó en diálogo con FM Radio City. En cambio, como local, a pesar de la irregular campaña, el Violeta tiene un andar más decente: dos triunfos, seis empates y dos derrotas, lo que deriva en un 40% de efectividad en Mitre y Puccini (está 22º entre 35 en esta condición). No es lo ideal, claro está, pero es diferente. "Tenemos que aprovechar que en nuestra cancha podemos hacer valer nuestro juego. Tenemos que hacernos fuertes de local y después, de visitante, traernos siempre algo, como hicimos tanto en Mendoza como en Puerto Madryn", recalcó D´Angelo en ese sentido. Con respecto al desarrollo del juego que se dio frente a Guillermo Brown, el mediocampista ofensivo reconoció que el equipo sufrió "bastante" en el primer tiempo. "Ellos fueron ampliamente superiores, pero nos dejaron con vida y por suerte pudimos empatarlo", marcó. En cuanto a su gol, el exjugador de Deportivo Morón y Estudiantes (RC) afirmó que fue "una situación atípica" el haber convertido de cabeza. "Más allá de todo, estoy contento que sirvió para traernos un punto", añadió. Desde que D´Angelo y los demás refuerzos debutaron en Villa Dálmine, el conjunto de nuestra ciudad está invicto, con una victoria y dos empates. Y ahora buscará ratificar esa buena racha el próximo domingo, cuando reciba a Brown de Adrogué: "Ellos vienen bien y están peleando arriba (3º en la Zona B), pero si nosotros logramos imponer nuestro juego y tenemos un buen día vamos a poder quedarnos con los tres puntos", se ilusionó el mediocampista ofensivo. Sería, sin dudas, un espaldarazo enorme para este arranque de la segunda rueda y, también, para ir después a la búsqueda de la primera victoria fuera de Campana en las dos salidas consecutivas que tendrá luego el Violeta (primero viajará a San Juan y, posteriormente, se presentará en Floresta ante All Boys)

D´ANGELO YA CELEBRA EL GOL DEL EMPATE, SU PRIMERO CON LA CAMISETA VIOLETA. PRIMEROS GOLES VISITANTES La campaña como visitante de Villa Dálmine fue muy pobre en la primera rueda: tres empates y cinco derrotas. Y en ninguno de esos ocho encuentros logró marcar goles. Así, su primer grito en fuera de Campana en este campeonato fue el de Juan Cruz Franzoni frente a Independiente Rivadavia en Mendoza. Y el segundo llegó luego del cabezazo de Ezequiel D´Angelo en Puerto Madryn el último sábado. Ambos son titulares desde el inicio de esta segunda rueda: Franzoni aprovechó la lesión de Alejandro Gagliardi y la salida de Sergio Sosa para ser titular por primera vez, mientras D´Angelo llegó como refuerzo para este tramo de la temporada. ALMIRANTE BROWN NO AFLOJA Ayer le ganó a Atlanta y mantuvo su diferencia sobre Tigre, que derrotó a Gimnasia (M). En la Zona B, Barracas no pudo descontarle a Güemes. Ayer culminó la 20ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, con triunfo de los dos líderes. Por un lado, Almirante Brown venció 1-0 a Atlanta como visitante. Y por el otro, Tigre derrotó 2-0 como local a Gimnasia (M). De esta manera, la Fragata sostuvo el punto de ventaja sobre el Matador. Y, así, ambos se despegaron de sus perseguidores, que no pudieron ganar. Es que el domingo, San Martín (T) igualó 0-0 en su visita a Mitre (SdE), mientras Belgrano tampoco pasó del 0-0 en su visita a Estudiantes (BA). En tanto, Nueva Chicago le ganó 3-2 a Chacarita, mientras Agropecuario superó 1-0 a Temperley. Por la Zona B, ayer, Barracas Central (33) igualó 2-2 como local ante Santamarina y desaprovechó la chance de acercarse más al líder Güemes (36). Tampoco pudo descontarle Defensores de Belgrano (29), que empató 1-1 con Independiente Rivadavia en Mendoza el domingo. Ayer, además, Instituto igualó 1-1 como local con Almagro en un partido de goles agónicos. En el conjunto cordobés fue suplente el campanense Joaquín Arzura, que sigue sin debutar todavía en La Gloria. La 20ª jornada se cerrará hoy con el partido entre Ferro Carril Oeste vs All Boys (21.10).

Primera Nacional:

Villa Dálmine llegó a una docena de presentaciones sin ganar fuera de Campana

