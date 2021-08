BLANDI, EN SANTA FE Luego de arribar a nuestro país a comienzos de la semana pasada y cumplir con el aislamiento obligatorio para quienes llegan del exterior, el campanense Nicolás Blandi ya se encuentra en Santa Fe para comenzar su ciclo en Unión, que el próximo viernes visitará a Huracán en Parque Patricios. El delantero de nuestra ciudad, que siguió en el estadio las alternativas de la goleada 4-0 del Tatengue sobre San Lorenzo, se incorporó al elenco santafesino tras su paso por Colo Colo de Chile.



CLÁSICO Y PUNTA Independiente venció 1-0 en el clásico de Avellaneda a Racing Club y no solo cortó su racha negativa ante su archirrival, sino que quedó como único puntero del Campeonato 2021 de la LPF con 11 puntos (uno más que Lanús, Newells y Colón). El gol del Rojo lo marcó Silvio Romero, mientras en La Academia fue titular el campanense Leonardo Sigali. Los demás resultados que se dieron por esta quinta fecha entre domingo y lunes fueron: Gimnasia (LP) 1-0 Atlético Tucumán, Vélez Sarsfield 0-1 Colón, Boca Juniors 1-1 Argentinos Juniors, Arsenal 2-1 Patronato, Aldosivi (MdP) 1-0 Defensa y Justicia y Central Córdoba (SdE) 1-2 Estudiantes (LP). SUDAMERICANA: CENTRAL En el arranque de los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana, Rosario Central abrirá esta noche su serie frente a Bragantino de Brasil. El encuentro se disputará desde las 19.15 horas en el Gigante de Arroyito. En tanto, por Copa Libertadores chocarán San Pablo y Palmeiras desde las 21.30 (transmite ESPN). DÍAS DE INCERTIDUMBRE Después de la emotiva conferencia de prensa que brindó para despedirse del Barcelona, en la que reconoció que hizo todo lo requerido para quedarse en la entidad catalana, se esperaba que Lionel Messi viaje en las horas siguientes rumbo a París para cerrar su incorporación al PSG. Al mismo tiempo, el aeropuerto de la capital francesa y la afición del conjunto parisino ya mostraban ayer la gran expectativa que ha despertado la inminente llegada del astro rosarino. Sin embargo, ese viaje todavía no se concretó y, anoche, en España, trascendió que el Barsa intentaba una última maniobra para retener a la Pulga. KUN LESIONADO La estadía de Sergio Agüero en Barcelona arrancó con el pie izquierdo: después de recibir la noticia de que no compartirá plantel con su amigo Lionel Messi, ayer se confirmó que sufrió "una lesión tendinosa en el gemelo derecho" que lo obligará a una recuperación de, al menos, dos meses. ITUZAINGO ES LÍDER Por la 3ª fecha del Torneo Clausura de Primera C, Ituzaingó venció 1-0 como visitante a Real Pilar y es el único equipo con puntaje ideal del certamen. Los demás resultados del domingo fueron: Claypole 0-2 Dock Sud, Atlas 0-0 Berazategui, Midland 2-3 Excursionistas y Luján 2-0 Central Córdoba (R). Esta tercera fecha de la categoría tuvo un gol campanense: Germán Águila marcó en el triunfo 3-0 de Victoriano Arenas sobre L.N. Alem.

Breves: Fútbol

10 de Agosto de 2021

