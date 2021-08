Por la segunda fecha de la Tercera División de la URBA, el Tricolor superó 24-22 como visitante a Los Molinos. Así se recuperó de la caída en el debut ante Los Pinos. Después de un debut en falso como local (derrota ante Los Pinos), el plantel superior del Club Ciudad de Campana encontró rápida revancha: el pasado sábado venció 24-22 a Los Molinos por la segunda fecha del Campeonato de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). De esta manera, el Tricolor sumó sus primeros cuatro puntos en el certamen y quedó en el 7º puesto de la tabla de posiciones que comandan Varela Jr y Porteño de General Rodríguez con 10 unidades. En esta oportunidad, el conjunto conducido por Sebastián García y Alejandro Calvi presentó la siguiente formación titular: Alan González, Santiago Sauton, Leo Correa; Matías Flammini, Patricio Mego; Francisco Cuevas, Diego Colque, Nicolás Fernández; Facundo Cerda, Juan Calvi; Alexis Scetti, Carlos Díaz, Tomás Calvi, Franco Velázquez; e Ignacio Irraguire. Luego ingresaron Juan Pablo Ripa, Alberto Nóbile, Ariel Molina, Tomás Tourn y Nicolás Cuevas, mientras la plantilla se completó con Nicolás Zacarías, Javier Pérez Caffarena, Benjamín Morelli y Andrés Kibisz. Los 24 puntos del CCC en tierra pilarense llegaron gracias a los tries de Franco Velázquez, Francisco Cuevas y Nicolás Fernández y a las tres conversiones y un penal que sumó con el pie Juan Calvi. Los demás resultados de esta segunda fecha de Tercera División fueron: San José 10-47 Beromama, Náutico Arsenal Zárate 7-41 Varela Jr, Ezeiza 15-35 Banco Hipotecario, Municipalidad de Vicente López 0-14 Los Pinos y Tiro Federal de Baradero 10-29 Porteño. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Varela Jr y Porteño, 10 puntos; 3) Beromama, 9 puntos; 4) Los Pinos, 8 puntos; 5) Los Molinos y Banco Hipotecario, 6 puntos; 7) Ciudad de Campana y Municipalidad de Vicente López, 4 puntos; 9) Náutico Arsenal Zárate, 1 punto; 10) Tiro Federal de Baradero, Ezeiza y San José, sin puntos. En la próxima fecha, el Tricolor estará recibiendo la visita de Municipalidad de Vicente López desde las 15.30 horas. Al mismo tiempo jugarán: Los Pinos vs Ezeiza, Banco Hipotecario vs Náutico Arsenal Zárate, Varela Jr vs San José, Beromama vs Tiro Federal de Baradero y Porteño vs Los Molinos.

JUAN CALVI INTENTA FILTRARSE EN LA DEFENSA DE LOS MOLINOS, DURANTE UN PASAJE DEL PARTIDO DEL ÚLTIMO SÁBADO.



Rugby:

Ciudad de Campana logró su primer triunfo de la temporada

