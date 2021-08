Al salir de su trabajo en una empresa radicada en la zona industrial del Camino al Morejón (Km 79.5 de la Ruta 9) cayó de su Suzuki 100 tras impactar con un montículo de tierra y piedra. Según explicó, ya había caído el sol y un vehículo que venía de frente le restó visibilidad, por lo cual nunca vio el obstáculo. Se quejaba de varios dolores, por lo cual fue trasladado hasta el hospital municipal. Las actuaciones estuvieron a cargo del Comando Patrulla. *In itinere: Accidente ocurrido al trabajador durante el desplazamiento desde o hacia su lugar de trabajo.

#Ahora un joven vigilador de un depósito en Camino El Morejón chocó una montaña de tierra y piedras con su moto Suzuki 100. Manifestó que fue encandilado por un vehículo. Con politraumatismo y fuertes dolores fue trasladado por SAME al hospital San José. Presente CP zona 7 pic.twitter.com/PrWd7b5VwF — Daniel Trila (@dantrila) August 10, 2021

Accidente In Itinere

