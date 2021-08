Así lo indicó la Presidenta del HCD al tiempo que destacó que "Campana es uno de los pocos municipios de la Provincia de Buenos Aires que este año no aumentó las tasas a pesar de la gran y la grave situación del país". "En vez de hacer campaña de mentiras, el candidato Romano debería explicarles a los vecinos por qué los sueldos cada vez rinden menos y a las familias les cuenta tanto cubrir las necesidades básicas", sostuvo la presidenta del HCD, Marina Casaretto. Estas declaraciones llegaron luego de las falsas acusaciones del referente kirchnerista sobre un irreal aumento de tasas. "Es lamentable que haga campaña con temas que desconoce mintiéndole a los vecinos. Igual no nos sorprende viniendo del principal referente local de un gobierno que solo está generando cada día más pobres", dijo. Además, destacó que "Campana es uno de los pocos municipios de la Provincia de Buenos Aires que este año no aumentó las tasas a pesar de la gran inflación, la grave situación del país y de no tener apoyo de parte de Nación y Provincia". Y sumó: "En Campana, la última modificación de ordenanza fiscal e impositiva que implicó una modificación en las tasas fue en junio del 2020, después de tres años que no se aplicaba. Ya pasó más de un año y a pesar de la brutal inflación no ha habido nuevas modificaciones". "En aquel momento los incrementos fueron dirigidos a grandes corporaciones ubicadas en Campana, tal como lo dijo el Municipio en ese momento", añadió Casaretto al tiempo que aseguró: "Los vecinos siguen creyendo en la gestión del intendente Sebastián Abella porque se sigue transformando la ciudad cada día con más obras". En otro orden, explicó que "la valuación fiscal de ARBA para el impuesto inmobiliario es la base de cálculo de la tasa de Barrido y Limpieza, es decir que, si ésta aumenta, es por los aumentos del gobernador Kicillof". "Romano debería explicarles a los vecinos dónde está el asado para todos que les prometieron, por qué los precios aumentan a diario y cada día hay más pobres. El 12 de septiembre tenemos la posibilidad de terminar con las mentiras de La Cámpora", concluyó.

Marina Casaretto, Presidenta del HCD



Marina Casaretto:

"Romano debería explicarles a los vecinos por qué los sueldos cada vez rinden menos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: