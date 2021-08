» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 11/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna:

El Candidato a Concejal por el Frente de Todos rescató la organización de la propia comunidad para asistir y contener a quienes mas sufrieron en lo peor de pandemia ante la ausencia del Estado Municipal. Alejo Sarna cuestionó con dureza al municipio de Campana que dejó mucha gente afuera de los mecanismos de asistencia social durante los meses mas duros del aislamiento social y cuando los casos de covid arreciaban en la ciudad. El Candidato a Concejal recordó que muchos vecinos y vecinas de Campana quedaron sin su sustento diario al no poder trabajar por el aislamiento y debieron recurrir a la solidaridad colectiva para alimentar a su familia ante la falta de respuesta oficial. Alejo señaló que "el área a cargo de Elisa Abella no estuvo presente cuando y donde mas se necesitaba, y entonces la gente empezó a organizarse por su cuenta colaborando con el de al lado, a través de la búsqueda de formas de estar presentes a través de cualquier tipo de ayuda". "También participaron de esto muchísimas organizaciones barriales, sociales, comunitarias y políticas que transformaron su militancia en asistencia a los demás. En Campana se organizaron cientos de ollas comunitarias, comedores, reparto de viandas y mercadería para garantizar que por lo menos nadie se quedara sin un plato de comida" dijo Alejo. "Lo mismo sucedió con los pacientes de covid que debían permanecer aislados y la mayoría no recibió la prometida asistencia del estado municipal para pasar esos días de manera digna y con las mínimas comodidades, dependiendo de familiares, amigos y vecinos para que les acercaran alimentos, medicación o lo que hiciera falta". "Como sucede en tantos otros ámbitos de la vida ciudadana, el municipio estuvo ausente cuando sus vecinos y vecinas mas lo necesitaban, y estas son las cosas que tenemos que cambiar. Por eso queremos llegar a ser la voz de las y los vecinos de Campana en el Concejo Deliberante".



