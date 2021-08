» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 11/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Soledad Alonso destacó el programa Impulsar Oficios, que presentó la Provincia









El programa, que está destinado a técnica profesional o de cursos que integran la oferta pública y gratuita de formación profesional y laboral, fue lanzado por el gobernador de la provincia Axel Kicillof el día de ayer. En un acto en Casa de Gobierno junto a la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, puso en marcha el programa "Impulsar Oficios", mediante el cual la Provincia busca apoyar técnica y financieramente a la creación de emprendimientos por parte de los egresados de escuelas de oficios. En el mismo acto, el gobernador anunció también la continuidad del plan de descuentos del Banco Provincia con Cuenta DNI, destinado al incentivo del consumo por medio de la entidad bancaria bonaerense. "Este programa fue diseñado e impulsado desde el gobierno provincial, teniendo como eje principal la formación y aprendizaje práctico de quienes egresan de los centros de formación y puedan así ejercer el conocimiento adquirido, sabiendo que de esta manera también pueden contribuir a la sociedad", aseguró la diputada provincial y presidenta de la Comisión de Trabajo de la cámara, Soledad Alonso. "Junto al gobernador Kicillof, quienes somos responsables del mejoramiento de las condiciones laborales de los bonaerenses continuamos trabajando para mejorar la situación de los trabajadores, y esta medida es indispensable para que aquellos y aquellas que han adquirido el conocimiento teórico en los centros de formación puedan hacer uso de estas herramientas", expuso. A través del decreto 446, que fuera publicado este martes en el Boletín Oficial de la provincia, se explicó que el objetivo del programa será promover la "capacitación y formación laboral" de esas personas "como eslabón fundamental para la inserción socio-laboral y la mejora en la calidad del empleo, mediante el apoyo al desarrollo y formalización de las unidades productivas gestionadas en forma individual y/o asociativa". Durante la presentación del programa, el gobernador Kicillof destacó que "contamos con más de 800 instituciones de formación laboral y técnica a las que concurren los y las jóvenes para profundizar sus conocimientos e ingresar al mercado de trabajo". "Después de cuatro años en que estos espacios se deterioraron, nos propusimos recuperar lo perdido y fortalecer una red de escuelas técnicas y profesionales que constituyen un pilar para la creación de empleo en la Provincia", añadió. El programa Impulsar Oficios está destinado a quienes acrediten su oficio con un diploma de no más de tres años de antigüedad en cursos de los Centros de Formación Laboral del Ministerio de Trabajo y de los Centros de Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación, así como también a quienes hayan concluido la etapa de Educación Técnica Profesional en el nivel medio y superior no universitario. Los recursos serán otorgados por el Ministerio de Trabajo mediante aportes no reembolsables y créditos del Banco Provincia a tasa subsidiada, los cuales podrán ser utilizados para la adquisición de herramientas, máquinas e insumos; instalaciones de electricidad y gas; acondicionamiento de locales; habilitaciones, certificaciones y pago de marcas o patentes. El plan priorizará los oficios relacionados con las siguientes actividades: construcción; electricidad, electrónica y electromecánica; gastronomía y turismo; industria de la alimentación; madera y mueble; metalmecánica y metalurgia; textil e indumentaria; actividades agropecuarias; servicios personales; y oficios de impacto ambiental. Para acceder a información detallada sobre el programa, los interesados pueden acceder a la web del Ministerio, donde también se encuentran disponibles los requisitos para la inscripción: https://www.trabajo.gba.gov.ar/programas-provinciales/impulsar-oficios o enviar sus consultas a la casilla de correo electrónico: impulsaroficios@trabajo.gba.gov.ar De la misma forma, quienes hayan recibido la formación pueden consultar en el Centro de Formación Laboral o Profesional donde hayan realizado el curso.

Soledad Alonso destacó el programa Impulsar Oficio, que impulsa la Provincia



Soledad Alonso destacó el programa Impulsar Oficios, que presentó la Provincia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: