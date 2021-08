CASI LA MITAD La pobreza ya afecta a casi la mitad de los habitantes de la Argentina, según el índice de pobreza multidimensional, que incluye aspectos como vivienda, empleo o salud, y es elaborado por un organismo oficial. En diciembre último el 49,6% de los habitantes estaba en situación de pobreza, lo que equivale a unas 22,7 millones de personas. La medición es realizada por el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales que depende de Presidencia de la Nación, y considera pobres a los hogares que incumplen al menos dos de los aspectos del relevamiento. El informe, que se considera "no oficial" y va en paralelo al que elabora el INDEC, toma en cuenta más indicadores para relevar la situación social, de los que tradicionalmente se consideran. Así, este "índice de pobreza multidimensional" incluye indicadores sobre vivienda, hábitat y servicios básicos, educación, empleo, y protección social y salud. Tras el impacto de la pandemia, el indicador de la pobreza multidimensional había pegado un salto de casi 20 puntos porcentuales.



CUENTAS Una familia tipo propietaria de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires necesitó en julio un ingreso de al menos $66.545 para cubrir los gastos de la Canasta Básica (CBT) y no caer en la pobreza, según datos oficiales. El informe de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) calculó además que un hogar compuesto por una pareja económicamente activa que no alquila, y con dos hijos, precisó unos $35.340 para no ser considerados indigentes. La Canasta Alimentaria (CBA), que determina ese umbral, registró un aumento de 54,6% respecto de julio del 2020. Si la comparación se realiza contra junio, el salto fue de 2,19%. Esa misma familia, para cubrir los gastos de la Canasta Básica y no ser considerada pobre debió contar con una entrada mensual de $66.545. El ajuste interanual en ese caso llegó al 48,4%, al tiempo que en la medición mensual el incremento fue del 2,3%. ACHICÓ LA BRECHA La brecha entre el precio del pollo y el asado se achicó durante julio, lo cual es seguido de cerca por los consumidores, según un informe privado. Mientras el corte de carne vacuna retrocedió, su principal sustituto, el pollo, experimentó un en ese período. Si se analizan los cortes más caros, se produjo una caída en el matambre y la nalga, del 1,8%; cuadrada, 1,7%; y bola de lomo, 1,2%. Al evaluar los de precio intermedio, las principales reducciones se encontraron en tapa de asado, tapa de nalga, asado de tira y paleta. El análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que en los cortes económicos, la reducción nominal de precios fue superior a las otras categorías analizadas, ya que las principales bajas se dieron en cortes de picada común (-3,9%), falda (-3,3%), carnaza común (-2,4%) y tortuguita (-1,9%). INCLUSIÓN Legisladores y legisladoras del Frente de Todos el Senado bonaerense presentaron una ley que busca otorgarle trabajo formal, en el ámbito público y privado, a personas travesti trans y no binarias en territorio bonaerense. Para ello, se pretende crear el Programa de Inclusión Laboral que tiene como objetivo promover la inserción laboral de los colectivos vulnerados e invisibilizados que no tienen pleno acceso a un puesto de trabajo. Del acto, realizado en el hall central del Palacio Legislativo participaron el senador por el Frente de Todos, Francisco Durañona, su par, María Reigada y la directora de Políticas de Diversidad Sexual, Daniela Castro. "La situación de desamparo y abandono del colectivo travesti trans es muy dura en el interior conservador bonaerense", dijo Durañona, quien preside la comisión de Legislación General. En este sentido, el legislador sostuvo que el objetivo es "garantizar la presencia del Estado y el derecho a desarrollarse de todos, todas y todes sin importar la ubicación geográfica en la que estén". "Estas iniciativas vienen a generar un acto de justicia y contención", apuntó.

Breves: Noticias de Actualidad

11 de Agosto de 2021

