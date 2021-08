El Gobierno estudia dar una tercera dosis a grupos específicos

Es para "personal de salud y personas inmunocomprometidas" dijo la ministra de Salud Carla Vizzotti, pero estimó que no será "antes de fin de año". La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó este martes que el Gobierno estudia la posibilidad de aplicar una tercera dosis a los grupos específicos, aunque aclaró que primero se priorizará completar los esquemas de toda la población. Vizzotti sostuvo que en agosto "se aplicarán siete millones de vacunas", lo que significará un porcentaje "muy alto" y con una cobertura "completa" de ambas dosis en los mayores de 50 años. La funcionaria nacional aseguró que se está analizando aplicar una tercera vacuna para "dar algún refuerzo a grupos específicos, sobre todo, personal de salud y personas inmunocomprometidas, para más adelante", pero estimó que no será "antes de fin de año". Vizzotti anticipó: "En las últimas dos semanas de agosto llegarán muchas vacunas, sobre todo de AstraZeneca, con lo que estaremos aplicando siete millones de dosis este mes, lo que duplica la cantidad que se venía registrando". En declaraciones radiales, explicó que esa cifra permitirá que exista "un porcentaje muy alto de cobertura con esquema completo" de vacunas entre los mayores de 50 años, que según indicó es "el objetivo principal pensando en disminuir hospitalizaciones y muertes". Sobre la reapertura de actividades dispuestas por el Gobierno, la funcionaria nacional sostuvo que "se fueron ampliando progresivamente en función de los datos epidemiológicos", y agregó que "por ahora, no predomina la variante Delta" en el país. "En este momento tenemos una predominancia de la variante Manaos, y la situación epidemiológica tampoco nos muestra un cambio que nos haga sospechar que puede haber circulación de Delta", detalló. Afirmó también que "se aplicarán siete millones de vacunas para ir a un alto porcentaje de segundas dosis" durante agosto, tras confirmar se dan en promedio unas 300.000 dosis diarias. Consultada sobre la combinación de vacunas, la ministra de Salud puntualizó que "no es que la gente puede elegir qué dosis aplicarse". "La vacunación es optativa, por eso se le ofrece completar el esquema con la combinación. Si decide que no, espera la segunda dosis homóloga", indicó. Respecto al convenio con Pfizer, Vizzotti explicó que aún "se necesita completar el último tramo del contrato final de logística", tras precisar: "Ya anunciamos el acuerdo vinculante, y ahora estamos trabajando para acelerar los temas logísticos". En ese aspecto, precisó que "esa vacuna se traslada de una manera muy particular y específica, y se tienen que reacondicionar y volver a distribuir en las provincias".

El Gobierno estudia dar una tercera dosis a grupos específicos

