Efemérides del día de la fecha, 11 de Agosto

DÍA DEL NUTRICIONISTA Celebrado desde el año 1974, en este día se conmemora el nacimiento del "Padre de la nutrición en América", el doctor Pedro Escudero. Asimismo, se homenajea a los nutricionistas por su labor diaria, en la cual remarcan la importancia de una buena nutrición para la salud y fomentan una alimentación variada y saludable. Pedro Escudero nació en el año 1877 en Buenos Aires. A los 25 años se recibió de médico en la Facultad de Ciencias Médicas con Medalla de Honor. En el año 1928 fundó en un ala del Hospital Rawson, el Instituto Municipal de Enfermedades Metabólicas, el primero en Latinoamérica que se dedicó al estudio de enfermedades relacionadas con la nutrición. En la década del 30´ creó la primera carrera de nutrición, fundó el Instituto Municipal de la Nutrición (actualmente es la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires), la Escuela de Dietas y el Curso Superior de Médicos Dietólogos. Cabe agregar que uno de sus aportes más importantes fueron las 4 Leyes de la Alimentación (Ley de la Cantidad; Ley de la Calidad; Ley de la Armonía; y Ley de la Adecuación). Falleció el 23 de enero del año 1963 en Buenos Aires.



FALLECE ROBIN WILLIAMS Robin McLaurin Williams nació el 21 de julio del año 1951 en Chicago, Estados Unidos. Tras abandonar Claremont Men´s College, institución en la cual estudiaba ciencias políticas, Williams comenzó a estudiar actuación en College of Marin. Allí, el incipiente actor se destacó por su talento, carisma y capacidad de improvisación que le permitieron obtener una beca para continuar formándose en la prestigiosa Escuela Juilliard desde el año 1973 al año 1976. Al finalizar sus estudios, empezó a hacer stand-up, primero, en el club de comedia "Holy City Zoo" de San Francisco y luego, cuando se mudó a Los Ángeles, en "The Comedy Store": "Siempre fue una gran alternativa a la actuación porque hacía dos cosas: pagar las cuentas y era una gran terapia". En ese último lugar llamó la atención de un productor que le permitió debutar en la televisión en el programa "Laugh-In" en el año 1977; ese mismo año, estuvo en el programa "The Richard Pryor Show". Sin embargo, conquistó a los televidentes interpretando a Mork en la exitosa comedia "Mork y Mindy" (1978-1982). Con el correr de los años, el actor actuó en las películas "Buenos días, Vietnam" (1987), "La sociedad de los poetas muertos" (1989), "Papá por siempre" (1993), "Jumanji" (1995), "Flubber" (1997), "Patch Adams" (1998) y "El hombre bicentenario" (1999), entre otras. Falleció en el año 2014 en California, Estados Unidos.



SE LANZA "PARTY IN THE U.S.A." Un día como hoy en el año 2009, Miley Cyrus lanzaba el sencillo "Party in the U.S.A." Pertenciente al EP "The time of our lives" (2009) y compuesto por Jessie J junto a Claude Kelly y Lukasz Gottwald, la canción iba a ser originalmente interpretada por la cantante británica pero como la misma no la convencía se adaptó la letra a Cyrus que, en ese entonces, necesitaba más sencillos para su EP.



Efemérides del día de la fecha, 11 de Agosto

