Pasó más de la tercera parte del mes de Agosto. ¿Y las vacunas de los adultos mayores?

Lamentablemente se deben poner a todos en la misma bolsa, unos por no cumplir con lo que dice y otros por no exigir que se cumpla lo prometido a los adultos de la 3ra. edad. Estamos nuevamente ante nuevos engaños, unos por sí y otros por omisión. Las sorpresas vinieron por múltiples partes. Un poco más de todo lo malo. Este ya no es un problema de la administración gubernamental de turno. Es un problema de todos los argentinos. Incluso de aquellos sectores que se rasgan las vestiduras para hablar de promesas que no se cumplen. Las noticias ya no son noticias, son meras narraciones, parecería que se tiene un único mandato "se debe hablar mal de esto y nada más". No dar nuevas ideas o propuestas alternativas. Trae a mi recuerdo una frase que siempre trato de tener presente cuando escribo: "La buena noticia, no es noticia".

Hay algo que no entiendo amigo lector, cuando hay alguna cosa que para alguien está mal hecha, ¿solamente hay que tratar de destruirla? ¿Es realmente la forma de actuar? Porque de proponer hacerse algo bueno o tratar mejorarlo para que sea útil, nada que ver. Claro, es más fácil hablar de lo que otros hacen, que hacer el esfuerzo de ver cuál sería la propuesta que lo mejore o lo sustituya. Siempre existe la salida, destruir es más fácil, porque si hay que construir cuesta un gran esfuerzo. ¿Para qué? Pensar y trabajar es muy cansador. Bastante trabajo da criticar para destruir. Y lamentablemente, esto se ha tomado en desmedro de la profesión. Hoy el periodismo se ha convertido en su mayoría en una herramienta política, dejando de lado los principios éticos de la profesionalidad objetiva de la noticia, en beneficio de los lisonjeros aduladores que los rodean, según sus perversas y/o buenas intenciones promocionales. ¿Volveremos alguna vez a tener objetividad en las noticias? Creo que el único que puede exigir esto es el pueblo soberano.

Siguiendo el título, ¿ya no son más personas de riesgo los "adultos mayores"? Las vacunas están, pero hoy vale más el resto de la población, que no lo dudo, por su expectativa de vida mayor que los mayores de 70 años, pero estos también tiene el derecho a la vida y a ser tratados como exigen no solo nuestras leyes, sino también las internacionales. Y siguen esperando la segunda, contra todas las declaraciones que decían que ya estarían vacunados en agosto. ¿Dónde están las instituciones que deberían defender los derechos de los que ya pasamos los 70, 80, 90 y algo más? Somos 5.000.000 millones de ciudadanos con derecho a voto que sostuvieron y pelearon por la libertad y la democracia durante más de 7 décadas republicanas, eligiéndolos en la elección que los puso en el poder. Existen, aunque muchos de ustedes no se acuerden de ellos, pudiendo ser los olvidados que hagan ganar una elección. Ellos son parte de los dueños de nuestro pasado. Parte de Uds. son dueños de nuestro presente. ¿Quiénes serán los dueños de nuestro futuro?