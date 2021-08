Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del miércoles, 11/ago/2021. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del miércoles, 11/ago/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: El efecto Messi duplicó las consultas para viajar a París Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C El efecto Messi duplicó las consultas para viajar a París









Cuánto cuesta volar desde Argentina y qué restricciones hay Ayer por la mañana, Lionel Messi arribó en su avión privado a la ciudad de París dando comienza a una nueva etapa en su carrera futbolística. El astro argentino firmará contrato con el Paris Saint-Germain (PSG) tras haber jugado toda su vida en el Fútbol Club Barcelona, en medio de una salida repleta de especulaciones y rumores. El furor fue total en París. Y, para no ser menos, en medio de las restricciones por la pandemia y la crisis económica, la messimanía también tiene su correlato local: en pocas horas se duplicó el interés de los argentinos por viajar a la Ciudad Luz. "Según observamos en nuestra plataforma, se duplicó el interés por el destino si comparamos los últimos días versus las semanas anteriores", aseguró Paula Cristi, de Despegar. Eso sí, recomendó a los pasajeros interesados que chequeen los requisitos y restricciones vigentes para el ingreso a Francia, los cuales pueden observar en detalle en el buscador especial del sitio destinado para ello. ¿Cuáles son las condiciones de ingreso fronterizas para los argentinos que deseen ir a ver jugar a Messi con una camiseta que no sea la clásica azulgrana del Barcelona? Francia mantiene un fuerte cierre de fronteras con los países de su "lista roja" entre los cuáles se encuentra la Argentina. Según el sitio oficial del gobierno francés, ningún ciudadano argentino que no esté vacunado con las dos dosis de alguna de las siguientes vacunas, Pfizer (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria y Covishield), Johnson & Johnson (Janssen), podrá ingresar al territorio francés por motivos puramente turísticos. Argentinos que no estén vacunados con el esquema completo, pero que sí sean ciudadanos europeos, podrán ingresar cumpliendo con los protocolos sanitarios que demanda el país. En resumen, solamente aquellos argentinos que cuenten con el esquema completo de vacunación de las vacunas contra el Covid-19 aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) podrán ingresar a Francia por cualquier motivo. Además, podrán hacerlo aquellas personas que cuenten con la doble nacionalidad de algún país de la Unión Europea o Gran Bretaña. No podrán hacerlo aquellos compatriotas que no cuenten con alguno de estos requisitos. En cuanto a los estrictamente futbolístico, el próximo partido que disputará el PSG será el 14 de agosto en su casa, el Parque de los Príncipes, contra el equipo Racing de Estrasburgo, de la región de Alsacia. El valor de los tickets para dicho partido oscila entre los 27 euros ($5.643, según la cotización del euro libre) para las butacas más económicas y unos 300 ($87.000) para los asientos de "categoría 1" que se encuentran al lado de los túneles por los que salen al campo los equipos. A escasos días de la llegada de Messi a la ciudad parisina, es muy difícil, por no decir imposible, que debute en dicho partido. En cambio es probable que lo haga el 12 de septiembre, cuando el Paris Saint-Germain reciba en su estadio al Clermont Foot de la región de Auvergne. Para dicho partido, especulando con el debut del crack argentino, el PSG ofrece los mismos tickets a precios desorbitantes. Los más baratos parten de 88 euros ($18.392), mientras que las butacas más exclusivas llegan a un costo de 600 euros, lo que se traduce en unos $125.400 según la misma cotización. Según fuentes consultadas de Despegar, un ticket de Air France para volar a París el 11 de septiembre, un día antes del posible debut de Messi en el Parque de los Príncipes, tiene un valor al día de hoy de $183.000 para un viaje con ida directa entre Buenos Aires-París, y la vuelta con una escala. Directamente en la web de la empresa, y con semana entre la llega y la partida, el ticket valor unos USD 1.400 (o $250.000 al dólar libre de hoy). Si se puede volver más tarde, el 8 de octubre, por caso, el precio será considerablemente menor: 130.250 pesos con impuestos incluidos. La aérea francesa tiene por el momento el siguiente esquema de vuelos: París-Buenos Aires, con salidas los 15, 22 y 29 de agosto; y Buenos Aires-París, con salidas los miércoles 11, 18, 25 de agosto y 1º de septiembre. Viendo estos datos, los argentinos que deseen visitar París y además ver a uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia vestir por primera vez otros colores en cuanto a clubes, deberán contar con un presupuesto de entre $200.000 y 300.000 por persona, y sumarle la comida y el alojamiento. Además, claro, se deben cumplir las condiciones de ingreso que exige Francia.

Imagen ilustrativa



Fuente: https://www.infobae.com/

El efecto Messi duplicó las consultas para viajar a París

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: