El encuentro se disputará el domingo desde las 15.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Ayer se cerró la 20ª jornada de la Zona B con el empate entre Ferro Carril Oeste y All Boys. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer la programación de la 21ª fecha de la Primera Nacional y, entonces, quedó ratificado que el encuentro entre Villa Dálmine y Brown de Adrogué se disputará el domingo desde las 15.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Además, también se conoció que el árbitro de este partido será Sebastián Martínez, quien no registra antecedentes dirigiendo al Violeta. En tanto, los asistentes serán Mariano Ruas y Ramón Ortiz, mientras como "cuarto" fue designado Juan Pafundi. De cara a este compromiso, el entrenador Marcelo Franchini espera por las evoluciones de Facundo Lando, Santiago Moyano, Fernando Bersano y Alejandro Gagliardi, quienes por distintas molestias físicas estuvieron ausentes en el duelo del pasado sábado frente a Guillermo Brown en Puerto Madryn. Además, también aguarda por la puesta a punto del centrodelantero Alexis Vega, quien se incorporó la semana pasada al plantel proveniente de la Reserva de Estudiantes de La Plata. Mientras tanto, anoche se cerró la 20ª fecha de la Zona B de esta Primera Nacional con la igualdad sin goles entre Ferro Carril Oeste y All Boys en Caballito. El empate poco le sirvió a ambos: el Verdolaga quedó 11º con 25 puntos, mientras el elenco de Floresta se ubica ahora en la 14ª posición con 23 unidades. Por su parte, el equipo de nuestra ciudad está 17º con 17 puntos, mientras los cuatros primeros son: Güemes de Santiago del Estero (36), Barracas Central (33), Brown de Adrogué (31) y Deportivo Morón (30). La programación de la 21ª jornada de la Zona B se abrirá el sábado con Deportivo Morón vs Gimnasia de Jujuy (12.10). En tanto, el domingo, además de Villa Dálmine vs Brown (A) también jugarán: San Telmo vs Guillermo Brown, Defensores de Belgrano vs Atlético de Rafaela, Santamarina vs Independiente Rivadavia, Almagro vs Barracas Central, All Boys vs San Martín (SJ) y Ferro vs Tristán Suárez. Y la fecha se cerrará el martes con Güemes vs Instituto.

