El campeón del Apertura sumó al marcador central Luis Rodríguez, que llega para cubrir la baja de Enrique Grieger, quien se recupera de una intervención de meniscos. Mientras se mantiene la incertidumbre respecto al inicio del Torneo Clausura de la Primera D, Puerto Nuevo no solo retomó sus entrenamientos presenciales en el barrio Don Francisco, sino que confirmó su primera incorporación: el defensor Luis Rodríguez (22 años) llegó al Auriazul para sumar una variante más en la zaga central. Se trata de un refuerzo para una zona de la defensa en la que Gastón Dearmas tuvo que variar respecto al inicio del campeonato por la lesión de Enrique Grieger, a quien se le realizó una cirugía de meniscos y se encuentra en rehabilitación. Así emergió como titular Sandro Areco, quien también atravesó molestias físicas durante las primeras fechas del Apertura, pero luego se consolidó en la zaga central junto al correntino Mario Godoy. Las otras alternativas que manejó el entrenador durante el último certamen para completar la zaga central fueron Santiago Candia (un partido) y hacer retroceder a esa posición a Kevin Redondo. Rodríguez (categoría 1999) debutó en Primera División en diciembre de 2018 jugando para Deportivo Armenio en el campeonato de la Primera C. Posteriormente también integró el plantel del elenco de Ingeniero Maschwitz en la Primera B Metropolitana. Y en el pasado mercados de pases había recalado finalmente en Atlas. Ahora, desde General Rodríguez llega a Puerto Nuevo, último campeón del Torneo Apertura de la Primera D, con la idea de ganarse un lugar en el conjunto de nuestra ciudad y volver a la Primera C. Un objetivo que también tiene todo el pueblo Auriazul.



EL DEFENSOR PASÓ PREVIAMENTE POR DEPORTIVO ARMENIO Y ATLAS.



Primera D:

Puerto Nuevo anunció su primer refuerzo para el Torneo Clausura

