REVOLUCIONÓ PARÍS Sin la necesidad de dibujar gambetas o goles imposibles, Lionel Messi dio ayer otra muestra gigante del alcance de su figura: su incorporación al Paris Saint Germain revolucionó por completo a la capital francesa, una ciudad más que acostumbrada a las grandes figuras y los grandes eventos. Sin embargo, Paris tampoco pudo resistirse al rosarino, quien al mediodía viajó desde Barcelona y poco después se realizó la revisión médica, se calzó la camiseta número 30 del PSG y también firmó su contrato de dos años de duración con opción a uno más en medio de una ebullición impensada, con cientos de fanáticos y periodistas esperándolo en cada uno de los lugares en los que estuvo ayer. "Estoy emocionado de comenzar un nuevo capítulo de mi carrera en el Paris Saint-Germain", aseguró Messi en declaraciones al sitio oficial del club. "Aquí todo coincide con mis ambiciones futbolísticas. Sé lo talentoso que es el equipo y el cuerpo técnico. Estoy decidido a ayudar a construir algo especial para el club y los aficionados, y estoy deseando salir al campo del Parque de los Príncipes", agregó la Pulga, quien hoy será presentado formalmente ante la prensa y los simpatizantes del PSG en un evento que comenzará a las 6.00 (hora argentina).





RIVER RECIBE A MINEIRO En el inicio de su serie de Cuartos de Final de Copa Libertadores, River Plate será local hoy frente a Atletico Mineiro desde las 21.30 horas. La buena noticia para Marcelo Gallardo es que podría disponer de Matías Suárez (recibió el alta médica). En cambio, no contará con Gonzalo Montiel (distensión muscular), quien además podría dejar el club si el Sevilla de España, tal como trascendió ayer, ejecuta la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares que tiene el lateral derecho en su contrato con el Millonario. DERROTA DE CENTRAL Por el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana, Rosario Central perdió anoche 4-3 como local frente a Bragantino de Brasil en un encuentro sumamente emotivo. Marco Ruben descontó dos veces para el Canalla (1-2 y 2-3), mientras Milton Caraglio alcanzó la igualdad a los 17 del segundo tiempo. Sin embargo, once minutos después, Artur aprovechó un error defensivo del elenco rosarino y estableció el definitivo 4-3 para sellar su triplete personal. FLANDRIA ES LÍDER Con un doblete de Matías Nouet (ex Villa Dálmine y hermano de Francisco), Flandria derrotó ayer 2-1 a Talleres (RE) y se convirtió en el único líder del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana. El Canario suma 10 unidades, una más que Cañuelas (9). COPA ARGENTINA Por los Octavos de Final, esta noche se enfrentan Talleres y Estudiantes de Río Cuartos desde las 21.30 horas (TyC Sports). El ganador enfrentará a Temperley en Cuartos de Final.

Breves: Fútbol

11 de Agosto de 2021

