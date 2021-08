Randazzo: "En la escuela pública terminan los que menos tienen"

Para florencio Randazzo "La educación es un sector que necesita inversión". Florencio Randazzo pasó por Campana con la promesa de mejorar la educación. Además, se refirió a la gestión de la pandemia y la crisis social y económica de Campana. Fue recibido por los precandidatos a concejales de Vamos con Vos, Octavio Lagar y "Katy" Altimari. Con la promesa de mejorar la calidad de la educación pública, Florencio Randazzo visitó Campana, dialogó con comerciantes y vecinos y mostró su apoyo a los precandidatos a concejales de Vamos Con Vos, Octavio Lagar y Noemí "Katy" Altimari. El precandidato a diputado nacional hizo hincapié en la performance de las escuelas públicas, en la que terminan "los que menos tienen", y aseguró que para modificar el escenario es necesario tanto brindar mayor conectividad como "garantizar" la presencia del docente en el aula mediante la declaración de la educación como "servicio esencial". "El tema educativo debe estar en el debate, debemos discutir cómo mejoramos en educación pública porque los países que salieron adelante invirtieron en este tema", aseguró Randazzo en conferencia de prensa desde el bar La Catedral. El también exministro del Interior sostuvo que "la educación como bien público entregado por el Estado ha perdido calidad y una de las cuestiones por las cuales lo hizo ha sido la falta de presencia permanente del docente en el aula, con motivos aun justificados como es el reclamo salarial". "Entonces -continuó- nosotros proponemos declarar a la educación como servicio esencial para que todos los reclamos se hagan con los pibes en el aula. No existen eufemismos: estamos de un lado o del otro. Cuando uno gobierno toma decisiones debemos saber de qué lado se está y nosotros debemos garantizar la presencia del docente en la escuela. Y la escuela debe volver a exigir". Para Randazzo "los problemas sociales han hecho que la escuela sea un ámbito de contención y eso es entendible, no lo es que eso se prolongue en el tiempo y que la escuela siga siendo un comedor, porque sino condenamos a los pibes a la pobreza". "En la escuela pública terminan los que menos tienen", consideró el exfuncionario nacional, prometiendo "garantía de conectividad a los que menos tienen" para elevar a 18.200 las escuelas bonaerenses con acceso a internet -hoy indicó que tienen menos de la mitad, 7.200-. "La educación es un sector que necesita inversión", afirmó. Randazzo fue recibido en la CUCEI por su presidente y primer precandidato a concejal por Vamos con Vos, Octavio Lagar. El aspirante al Congreso nacional destacó que la propuesta de Vamos con Vos esté integrada por "la dirigencia de la sociedad civil" y se refirió a la situación del comercio, golpeado por la pandemia y la crisis económica. "Nosotros creemos que los argentinos tenemos una posibilidad de votar una alternativa diferente a la de los últimos años. Con distintos relatos nos han llevado a los mismos resultados: un país que no crece hace 10 años, que no genera empleo hace 10 años, que tiene índices de pobreza que superan el 50 por ciento, que ha deteriorado todas las prestaciones de servicios públicos como la educación, la salud, la seguridad", comentó Randazzo en alusión a los gobierno de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y ahora el de Alberto Fernández. Sin embargo, el exfuncionario aseguró que "la Argentina puede ser un país diferente", motivo por el cual decidió armar un espacio político donde concluyen "peronismo, vecinalismo, socialismo y Libres del Sur, argentinos que tienen una visión parecida con respecto a lo que tenemos que hacer hacia el futuro". "Nosotros pretendemos hablar muy poco del pasado, porque debemos discutir el presente y futuro, cosa que la dirigencia política esquiva. Y frente a eso tenemos diferentes respuestas", aseveró Randazzo. Y añadió: "Estamos transitando esta campaña con la convicción de que esté en el debate cómo resolvemos los problemas que hoy tiene la Argentina y que el ciudadano común reflexione sobre cuáles son las propuestas y la credibilidad de cada candidato". Asimismo, el precandidato habló sobre las políticas sanitarias adoptadas frente a la pandemia: consideró que se está delante de una "mala administración" que provocó "la decisión de una restricción muy fuerte durante 7 meses" producto de la "falsa dicotomía" entre "salud o economía". Se destruyó la economía y tenemos 107 mil muertos", comentó Randazzo, quien de todas maneras aseguró ser "prudente porque muchos han perdido un ser querido". "Nos indigna que gobierno haga campaña con la pandemia cuando hay el equivalente a la población de Campana muerta en Argentina", dimensionó. Por su parte, Octavio Lagar sostuvo que Randazzo "va a marcar una diferencia en la manera de cómo se está desarrollando nuestro país". Y más adelante, tras la inauguración del local partidario de Vamos con Vos ubicado en Varela y Salmini, comentó: "Hace 36 años que circulamos las calles de Campana de manera permanente así que los vecinos una vez que con Katy estemos en el Concejo Deliberante van a seguir contando con nuestra presencia. Nosotros no vamos a ser concejales de escritorios, esos por ahí una semana antes de la elección empiezan a caminar por la calle. A nosotros nos van a encontrar de manera permanente circulando por la ciudad". En tanto, Katy Altimari resaltó que Randazzo "se comprometió a estar visitando los 135 municipios de la provincia" en estas elecciones y agradeció que haya venido "a brindar su apoyo a este equipo de trabajo que estamos haciendo junto con Octavio y con toda la gente que nos está acompañando". "La idea es justamente mostrarle al vecino con propuestas concretas que vamos a estar representándolos en el Concejo Deliberante y velando y cuidando sus necesidades", aseveró.

Randazzo caminó por Campana junto a los Precandidatos a concejales de Vamos Con Vos, Octavio Lagar y Noemí "Katy" Altimari