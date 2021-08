Plan Procrear II: Hoy serán sorteados 100 nuevos lotes en Campana

"Serán 100 nuevas familias que accederán al derecho de tener su casa propia" anunció el diputado nacional por el Frente de todos, Carlos Ortega. En el marco del programa federal que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, serán sorteadas hoy 100 unidades de lotes con servicios, de los 150 que estarán disponibles en el barrio Los Pioneros de nuestra ciudad, y que forman parte de distintos Desarrollos Urbanísticos que Procrear II puso a disposición en once provincias argentinas. En esta oportunidad, desde el ministerio se informó que los terrenos están ubicados entre las calles Viola y Astelarra del Barrio Los Pioneros, y contarán con servicios de agua, cloacas, energía eléctrica, alumbrado público y red pluvial. "El ministerio otorga la posibilidad de acceder a un lote propio, además de otorgar un crédito hipotecario para que puedan construir su vivienda", aseguró el diputado nacional y vecino de Campana, Carlos Ortega, refiriéndose a los detalles del plan que lleva adelante la Nación y las implicancias de la adjudicación de los nuevos lotes, realizados bajo la fórmula de crédito hipotecario Hog.Ar. "Serán 100 nuevas familias que accederán al derecho de tener su casa propia". "Esto demuestra la vocación política de un estado que defiende los derechos constitucionales de sus ciudadanos". "Y esto es destacable, porque contrasta con los 4 años de macrismo donde este tipo de políticas estuvieron suspendidas, y las que continuaron lo hicieron con tasas usureras, por lo que aquellos que accedieron a los UVA no pudieron pagarlo". "En Campana, el gobierno de Juntos por el Cambio que lidera Abella no impulsó política alguna que promueva el acceso a la vivienda para los campanenses", argumentó. Por otro lado, el diputado explicó que además de contribuir a la resolución del problema habitacional, el programa estimula la dinamización de la economía, puesto que el PROCREAR reconoce el rol estratégico del proceso productivo de la construcción, impulsando a su vez la comercialización, la industria nacional, las economías locales y la generación de empleo. "De esta forma, se incentiva el ciclo de la economía, no solamente a nivel local puesto que los nuevos dueños acudirán a los proveedores de la ciudad", sino que "también asegura la inserción de nuevos agentes que aportan a la economía en todo el territorio argentino", expuso el diputado Ortega, en alusión a la nueva fórmula de actualización crediticia que se vincula con la variación salarial y protege los ingresos de los adjudicatarios y adjudicatarias. La fórmula HogAr reemplaza a las UVAs y otorga mayor previsibilidad y transparencia en el acceso a las soluciones habitacionales. ACERCA DEL PLAN NACIONAL Procrear II fue relanzado en el 2020 con el objetivo de proveer soluciones habitacionales asequibles para los sectores medios. Entre sus líneas tiene créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas en Desarrollos Urbanísticos ubicados en todo el país, Lotes con Servicios aptos para la construcción de viviendas y préstamos de Construcción para edificar viviendas de hasta 60 m2 en lote de Procrear, municipal o propio. A partir de sus líneas, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se propone brindar soluciones, entre créditos personales e hipotecarios, que van desde el mejoramiento de la vivienda existente hasta viviendas nuevas en desarrollos urbanísticos.

Carlos Ortega. Foto de Archivo





Hoy serán sorteados 100 nuevos lotes del plan PROCREAR II en Campana