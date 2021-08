» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 12/ago/2021 de La Auténtica Defensa. La UBA cumple 200 años









Hoy jueves celebrará su bicentenario con un acto en la Facultad de Derecho. Un repaso por sus momentos y gestas históricas. Hoy 12 de agosto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) celebrará su bicentenario. Sus primeros 200 años incluyen un sinfín de acontecimientos históricos, personajes emblemáticos y reconocimientos. Lo festejará con un acto central en el que destacará la trayectoria de 200 personalidades, ya sea docentes o graduados, que sobresalieron en sus disciplinas. Desde las 19, en la Facultad de Derecho se llevará adelante el acto. Allí, además de reconocer a algunos de los miembros más destacados de la universidad, repasarán parte de la historia. Desde sus inicios, allá por 1821, hasta la actualidad que tiene la UBA como una de las altas casas de estudios de mayor renombre en la región, con el agregado de que es gratuita y de ingreso irrestricto: en sus aulas cursan más de 300 mil estudiantes, lo que la convierte en una de las instituciones más masivas del mundo. Justamente la UBA combina dos elementos que, en general, no van de la mano: la calidad -avalado por el recorrido profesional de sus graduados- y la masividad. El 9 de agosto de 1821, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, creó por decreto la Universidad de Buenos Aires y solo tres días después quedó inaugurada en un acto en la Iglesia de San Ignacio. Su fundación implicaba cumplir uno de los grandes anhelos de los porteños: una casa de estudios que formara a los dirigentes y profesionales de una ciudad pujante. Hasta entonces, la única posibilidad de acceder a altos estudios en el país era trasladándose hacia la Universidad de Córdoba. La UBA, si bien mantuvo su cercanía con la Iglesia al punto de que sus primeros cinco rectores fueron sacerdotes, nació con un perfil distinto a la institución cordobesa: con una mirada más profesionalista, destinada a cubrir las necesidades que tenía el territorio. Se organizó en un principio en departamentos en lugar de facultades. La componían los departamentos de Primeras Letras, de Estudios Preparatorios, Ciencias Exactas, Medicina, Jurisprudencia y Ciencias Sagradas. Según los documentos oficiales, esa idea rupturista se vinculaba a que la universidad no solo apuntaba a la educación superior, sino a administrar a todo el sistema educativo. Hitos 1899. La UBA fue la primera institución en filmar una operación. Fue en el Hospital de Clínicas y se observó al Dr. Alejandro Posadas operando con luz natural. 1914. El Dr. Luis Agote, graduado como médico en la UBA en 1883, logró el 9 de noviembre de 1914 la primera transfusión sanguínea y así dio inicio a una profesión médica, la de técnico en hemoterapia, quien separa plaquetas, glóbulos y plasmas sanguíneos aplicando la técnica de aféresis. El método Agote también hizo nacer los bancos de sangre, para que pudieran estar disponibles a futuro. Si bien Agote nunca registró su descubrimiento, el sistema de transfusión sanguínea fue un avance histórico para la medicina. Hasta ese momento, la transfusión existía pero de forma muy rudimentaria. 1922. Dirigido por el Dr. Angel H. Roffo, graduado como médico en la UBA en 1909, se inauguró el Instituto de Medicina Experimental para el Estudio y Tratamiento del Cáncer. Hoy renombrado como Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo", fue el primer establecimiento oncológico de América. 1961. Se enciende la primera computadora en la Argentina en el Instituto de Cálculo de la UBA, denominada Clementina. El matemático y físico Manuel Sadosky, considerado como el "padre de la computación" en Argentina, inauguró este centro en donde muchos grupos se dedicaron a investigar temas de matemática aplicada. Allí se puso en funcionamiento una computadora Mercury II, a válvula, que permitió investigar, formar personal y prestar servicios. Los cinco ganadores argentinos del Premio Nobel fueron estudiantes y en algunas casos profesores de la UBA. Carlos Saavedra Lamas fue Premio Nobel de la Paz por haber impulsado el Pacto antibélico Saavedra Lamas, que fue firmado por 21 países. Bernardo Houssay fue Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento sobre el rol de la hipófisis en el metabolismo de los carbohidratos y su relación con la diabetes. Federico Leloir fue Premio Nobel de Química por haber descubierto cómo se fabrican los azúcares en los seres vivos. Adolfo Pérez Esquivel fue el segundo ganador argentino del Premio Nobel de La Paz por su labor en la defensa de la democracia durante las dictaduras militares que surgieron en América Latina. Mientras que César Milstein fue Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre inmunología y anticuerpos monoclonales, cruciales en el tratamiento de los distintos tipos de cáncer. A su vez, en la UBA se recibieron 16 presidentes de la Nación: Carlos Pellegrini (que gobernó entre 1890 y 1892), Luis Sáenz Peña (1892-1895), Manuel Quintana (1904-1906), Roque Sáenz Peña (1910-1914), Victorino de la Plaza (1914-1916), Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930), Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928), Agustín Pedro Justo (1932-1938), Roberto Marcelino Ortiz (1938-1942), Ramón Castillo (1942-1943), Arturo Frondizi (1958-1962), Arturo Umberto Illia (1963-1966), Raúl Alfonsín (1983-1989), Adolfo Rodríguez Saá (2001), Eduardo Duhalde (2002-2003) y Alberto Fernández (2019). Pasados 200 años no quedan dudas. Desde el 12 de agosto de 1821 hasta hoy, la UBA supo convertirse en la gran casa de estudios nacional.