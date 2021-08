» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 12/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Argentina participará de los ensayos de nuevas drogas para tratar el Coronavirus









(InfoGEI) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que realizará un nuevo ensayo internacional, Solidarity Plus, para probar tres nuevas drogas en pacientes hospitalizados con coronavirus en más de 50 países, entre los cuales se encuentra Argentina bajo la coordinación del médico infectólogo Gustavo Lopardo. Se trata de los fármacos artesunato, imatinib e infliximab que "fueron seleccionadas por un panel de expertos independientes por su potencial para reducir el riesgo de muerte en pacientes hospitalizados con Covid-19", informó el organismo. Los tratamientos ya se utilizan para otras indicaciones: el artesunato se usa para el paludismo grave, el imatinib para determinados cánceres y el infliximab en patologías del sistema inmunitario como la enfermedad de Crohn y la artritis reumatoide. Solidarity PLUS es un ensayo que representa la mayor colaboración mundial entre los Estados Miembros de la OMS e involucra a miles de investigadores en más de 600 hospitales en 52 países, 16 más que los que participaron en la primera fase de ensayos que se llamó Solidarity. "De Argentina van a participar del estudio los hospitales Posadas, Ramos Mejía, Luciano y Mariano de la Vega de Moreno, Bernardo Houssay de Vicente López, Muñiz, y otros centros de salud que se quieran sumar", señaló a la prensa Lopardo. Solidarity PLUS es un ensayo que representa la mayor colaboración mundial entre los Estados miembros de la OMS e involucra a miles de investigadores en más de 600 hospitales en 52 países. Lopardo, quien es parte del Comité Internacional del Solidarity Plus y Coordinador Nacional Independiente del ensayo en Argentina, explicó que "las drogas son provistas por los laboratorios" y que "los estudios comenzarán una vez que se cuente con la aprobación de Anmat". "Hasta el momento el único país que comenzó a reclutar pacientes es Finlandia. Aquí esperamos comenzar a la brevedad, es importante destacar que los mecanismos están mucho más aceitados que en el primer ensayo porque hemos ganado experiencia", describió.