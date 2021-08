El médico y pre-candidato del Frente de Todos, Rubén Romano, aseguró que durante este mes se incrementará fuertemente el arribo de segundas dosis para completar los esquemas de vacunación contra el Coronavirus. Además, aseguró que quienes ya recibieron las dos tienen su certificado de vacunación disponible en la App Mi Argentina. El Gobierno bonaerense está enviando 500 mil turnos para completar con dosis de Moderna los esquemas de quienes recibieron una dosis de Sputnik V, al tiempo que las autoridades sanitarias recomendaron "fervientemente" la combinación de vacunas contra el coronavirus. Pero el arribo de segundas dosis, ya sean del mismo laboratorio o las habilitadas para su combinación, sumadas al inicio de la distribución de aquellas que fueron fabricadas en nuestro País, advierten un fuerte incremento en la convocatoria a quienes deban completar el esquema de vacunación. Así lo confirmó el médico y principal referente del Frente de Todos, Rubén Romano, quien aseguró que "en Agosto vamos a completar la vacunación de miles de vecinos". El profesional resaltó que como desde siempre, la vacunación es optativa y voluntaria. Por lo que se puede cancelar el turno quienes no quieran combinar y prefieran esperar el arribo de la vacuna correlativa a la dosis inicial, "pero recomendamos fervientemente utilizar esquemas combinados porque demostraron tener la misma eficacia y seguridad. Y lo mejor que podemos hacer es vacunarnos". Por otro lado, informó que quienes hayan recibido ya sus dos dosis, pueden contar con el certificado de vacunación disponible en la App Mi Argentina, la cual nuclea información y documentación oficial de cada ciudadano, como DNI, registro de conducir, etc. "En el apartado Mi Salud, cada vecino o vecina puede encontrar el acceso al certificado, y de esta manera, poder tener una constancia de estar protegido con ambas dosis" confió el profesional y pre-candidato a Concejal por el frente de Todos. Hasta el momento, cerca de 27.000 vecinos completaron su vacunación en la Ciudad. "Esta cifra se irá incrementando día a día, hasta terminar con el circuito. Cada persona que recibió una dosis, tiene garantizada la segunda. Falta menos para recuperar la vida normal, la que queremos, pero debemos entender que la vacuna debe ser nuestra aliada durante mucho tiempo. Porque vamos a tener que convivir con el virus, y a clave será estar vacunados para no sufrir síntomas graves que pongan en riesgo nuestra salud" finalizó Romano.

