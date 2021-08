» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 12/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 12 de Agosto









DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 54/120 en el año 1999, en este día se pretende lograr la participación de la juventud en todos los ámbitos de la sociedad a la vez que se busca concientizar acerca de los desafíos y problemas que enfrentan a diario. El tema de este año es "Transformar los sistemas alimentarios: Innovación juvenil para la salud de los seres humanos y del planeta" y tiene el objetivo de llamar la atención sobre la necesidad de desarrollar sistemas alimentarios más equitativos, resilientes y que incluyan la biodiversidad en su transformación. A su vez, advierte que eso se logrará con la participación de los jóvenes: "Los jóvenes pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo cuando se les brinda el conocimiento y las oportunidades que necesitan para prosperar".



FALLECE JOSÉ LUIS BROWN José Luis Brown nació el 10 de noviembre del año 1956 en Ranchos, Buenos Aires. Inició su carrera futbolística en Estudiantes de La Plata, club en el que debutó en Primera División a los 18 años en el empate 0 a 0 ante River por la primera fecha del Torneo Metropolitano 1975. Más adelante, se consagró campeón del Torneo Metropolitano 1982 y el Torneo Nacional 1983: "Estudiantes ha sido todo. Viví en la pensión, jugué en inferiores, tuve al lado mío a gente que me educó de manera espectacular. Siento orgullo de haber vestido esa camiseta. Estudiantes me educó humanamente y deportivamente". En el año 1983 empezó a vestir la camiseta de Atlético Nacional (Colombia) y, en el año 1985, retornó al país y comenzó a jugar en Boca. Posteriormente, continuó su carrera en Deportivo Español. Sin embargo, el "Tata" alcanzó la gloria recién en el año 1986 cuando abrió el marcador en la final del Mundial México 1986, la cual ganó la "albiceleste" 3 a 2 ante Alemania Federal: "El destino y Dios quisieron que fuera en la final. Ese gol me cambió el documento. Desde entonces pasé a ser: José Luis Brown, el que hizo el gol en la final del mundo". Tras consagrarse campeón del mundo, el defensor jugó en Stade Brestois 29 (Francia), Real Murcia (España) y, finalmente, en el año 1990, se retiró en Racing. Falleció en el año 2019 en La Plata, Buenos Aires.



SE LANZA "METALLICA" Un día como hoy en el año 1991, "Metallica" lanzaba su quinto álbum "Metallica" (más conocido como "The Black Album"). Producido por Lars Ulrich y James Hetfield junto a Bob Rock e integrado por canciones compuestas por Hetfield, el disco fue uno de los más vendidos y aclamados de la banda: "Este álbum es un poco más fácil de escuchar para las personas que nunca habían escuchado ´Metallica´ antes" dijo Hetfield a "Rolling Stones". Entre las canciones se encuentran "Sad but true", "Nothing else matters", "Enter sandman", "Don´t tread on me" y "The unforgiven".