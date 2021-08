P U B L I C





Nuestra participación en la revista Weekend digital. Desde el sur de Santa Fe, el amigo y colaborador Eduardo Gambini realizó un relevamiento de pesca en laguna La Picasa junto a su esposa Liliana y en esta nota nos relata todo lo acontecido en la misma. Visitamos este gigante espejo, invitados por la gente del pesquero "El Amanecer" de la localidad de San Gregorio. Con gran expectativa viajamos hacia el sur de Santa Fe, para relevar este verdadero mar de agua verdosa y repleto de flechas de plata. Junto a Liliana arribamos a la laguna alrededor de las 8.30 horas de la mañana, nos recibieron los propietarios del pesquero, Héctor Trilla y Rodrigo González, quienes nos pusieron al tanto de cómo se venía dando la pesca, el pronóstico anunciaba vientos del sector Este entre los 14 a 22 km, con un cielo nublado y temperaturas de 17 grados máxima. A PESCAR Con todo listo bajamos nuestra embarcación, y a través del canal de salida comenzamos a navegar hacia el centro del espejo, para ir hacia el lugar de pesca. Acá se pesca gareteando, es decir dejándonos llevar por el viento, de esta manera vamos recorriendo el espejo en busca de los piques. Utilizamos cañas telescópicas de 4 mts de longitud, reeles frontales chicos cargados con multifilamento 0.16 mm, líneas de tres boyas que pueden ser de madera balsa o poliuretano y como carnada mojarra viva, provista por nuestro amigo "El Cordobés" quien provee carnada al pesquero y para quien quiera encargar sus medidas sólo basta con reservarlas telefónicamente. Para frenar la deriva de la lancha utilizamos dos anclas de capa, una en popa y otra en proa, ya que el viento era bastante fuerte. Es necesario pescar con el pick up del reel abierto para permitir la salida de multifilamento y que nuestras boyas se vayan alejando lentamente. Realmente cuando llega el cardumen no alcanzan a derivar más de 10 a 15 mts que ya tenemos pique. Los anzuelos que utilizamos fueron número 1 y 1/0, más grande no aconsejo ya que el tamaño promedio de las piezas ronda entre los 25 a 32 cm, por supuesto que siempre alguna sorpresa de un buen matungo aparece. La laguna está muy bien poblada, realmente es para sacarse las ganas de pescar pejerreyes, ver correr nuestras boyas y cañazo certero, los pejes dan muy linda pelea, están muy vigorosos y bien alimentados. CÓMO LLEGAR Para acceder a la localidad de San Gregorio se puede viajar por Ruta Nacional 8 y en el km 345 se encuentra el cruce que nos conduce hacia María Teresa y San Gregorio, o bien por Ruta Nacional 7 en el km 369 se baja hacia la localidad de Diego de Alvear y desde aquí hacia la laguna que está a 7 km por caminos rurales muy bien señalizados con carteles. Generalmente los caminos están en muy buen estado, pero siempre aconsejamos llamar antes al pesquero por si hubo lluvias los días previos para consultar si se puede transitar. Otra cosa a tener en cuenta son los vientos, este es un espejo gigantesco de casi 60.000 hectáreas y con vientos regulares a moderados se torna peligroso, es más muchas veces los pesqueros no permiten bajar lanchas los días de vientos intensos. PIQUE Y PIQUE La pesca estuvo muy entretenida, con piques permanentes en casi toda la jornada. Mucha cantidad de flechas de plata fueron colmando nuestro cajón de pesca. Hoy por hoy es una laguna para recomendar ya que los pescadores no se irán defraudados, es más aún los días de laguna planchada, si bien el pique afloja un poco se dan buena cantidad de capturas. SERVICIOS Y DATOS ÚTILES Pesquero El Amanecer Alquiler de trackers con guía, bajada de lanchas y consultas en general Cel.: 3382 505497 (Rodrigo) 3382 416178 (Gabriel) Face: Pesquero El Amanecer Guía de pesca Pato Altamiranda Cel. 236 450 2263 Face: Pato Altamiranda, Carnadas "El Cordobés" Cel.: 3382 575209 Agradezco a Eduardo Gambini por el envío de esta nota y de las imágenes que formarán parte de nuestro programa televisivo del día de hoy. Queridos amigos y seguidores del Semanario del Pescador, quería comunicarles que en este mes de Agosto tuve una gran sorpresa y alegría a la vez. El Sr. Marcelo Ferro, editor general de la prestigiosa revista Weekend, me convocó para realizar notas en la versión digital de la revista. En lo que va del corriente mes ya están online tres notas de mi autoría relacionadas con las pescas realizadas en el Paraná Guazú y el Paraná Bravo con respecto a esta temporada de pejerreyes, además de una nota referida a la preparación, encarne y conservación de Isocas. Una tarea más que se suma a la que ya venía realizando desde hace mucho tiempo en medios capitalinos, como el ser corresponsal del suplemento deportivo del Diario Crónica, que dirige mi querido amigo Horacio Pascuariello, también mi participación especial todos los días viernes de 21 a 22 horas en El Diario Oral del Pescador que se emite por AM 930 radio nativa y por AM 1250 estirpe nacional con la conducción y dirección de otro queridísimo amigo como lo es el Sr. Daniel Console. En nuestro programa televisivo Nº 892 de esta semana te mostramos todo lo comentado con respecto a la pesca realizada por el amigo Eduardo Gambini y su señora Liliana en ese enorme espejo santafesino como lo es la Picasa. Además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV2021 enviada por nuestros televidentes.

