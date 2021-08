» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 12/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Remo:

Joel Romero fue convocado a una nueva concentración de la Selección Argentina









Será la próxima semana. Antes, el domingo, integrará uno de los tres botes que el Campana Boat Club presentará en la regata de travesía "Copa Jorge Petrecca". El campanense Joel Romero fue convocado por el Cuerpo Técnico de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA) para una nueva concentración de la Selección Argentina que se realizará la semana próxima. El representante del Campana Boat Club y medallista dorado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 será parte de los entrenamientos que comenzarán a perfilar el armado de botes con vistas al Sudamericano 2021 que se desarrollará en diciembre en Asunción (Paraguay). Junto a Romero fueron citados otros siete remeros: Alejandro Colomino (Regatas La Marina), Axel Haack (Tigre Boat Club), Joaquín Riveros (San Fernando), Santiago Deandrea (Buenos Aires Rowing Club), Martín Butuz (Náutico Zárate), Rodrigo Enriquez (Buenos Aires Rowing Club) y Emiliano Calderón (Paraná Rowing Club). Mientras tanto, el equipo oficial del CBC continúa con sus entrenamientos, aunque sin regatas a la vista en lo inmediato, dado que la que iba a realizarse el 21 de agosto en La Plata fue suspendida. Por ello, la próxima cita del calendario sería en septiembre en Villa Constitución, donde este año se disputará el Campeonato Argentino (del 5 al 7 de noviembre). Ante esta falta de actividad, el entrenador Gustavo Hereñú aprovechará la regata de travesía "Copa Jorge Petrecca" que organiza el Club de Regatas La Marina y que se correrá este domingo para que los remeros Celestes tengan competencia. Presentará dos botes: uno conformado por Joel Romero, Rubén Geuna y Juan Ignacio Paredes (categoría M20) y otro integrado por Gregorio Zanini, Santiago Geretto y Tomás Alonso (categoría M17). Además, en esta regata también habrá una tercera embarcación del Campana Boat Club: la conformada por Gustavo Bragán, Carlos Rafael Ortiz y Vanesa Águila (categoría M40). PRE-EQUIPO El Pre-Equipo del CBC, que es entrenado por Marilú Perea, presentó trece remeros en la Regata Indoor a distancia que organizó el Club de Remo Teutonia y que se disputó el pasado domingo, vía remoergómetro en pasadas de 250 y 500 metros. En representación del Celeste, Julieta Paredes obtuvo el primer puesto en Sub 12, mientras Abril Sosa fue la ganadora en la categoría Libres. Además, en Sub 14 femenino, Morena Quinteros fue 3ª; Mía Savastano resultó 4ª y Carla Correa, 6ª. En tanto, en Sub 14 masculino, Tomás Paredes quedó en 3ª posición; Santino De Luz fue 4º y Sebastián Benítez, 13º. Finalmente, en Sub 16 femenino, Laila Hilt culminó 3ª, mientras Pilar Figueroa resultó 7ª. Y en Sub 16 masculino, Santino Torreyra quedó 13º; Luciano Cruz, 24º; y Juan Nanni, 31º.



EL CUERPO TÉCNICO DE LA AARA DEBE EMPEZAR A PERFILAR LOS BOTES QUE PRESENTARÁ EN EL PRÓXIMO SUDAMERICANO Y EL CAMPANENSE SERÁ UNO DE LOS REMEROS A EVALUAR.