Por los Cuartos de Final de la División de Honor, el Millonario se impuso 3-0 en el gimnasio de Chiclana 209. La revancha será mañana viernes en Núñez. En el primer partido de la serie de Cuartos de Final frente a River Plate, el Club Ciudad de Campana perdió 3-0 como local en un encuentro disputado el pasado martes en el gimnasio de Chiclana 209. El duelo marcó el inicio de esta instancia de playoffs de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Y las diferencias que estableció el Millonario fueron significativas: se impuso 25-22, 25-18 y 25-15. En el primer parcial, River llegó con ventaja a la zona de definición y lo hizo prevalecer. En tanto, en el segundo set logró quebrar al Tricolor con seis puntos consecutivos cuando el parcial estaba 14-14. Y en el tercero, el CCC comenzó mejor (9-6), pero no solo no pudo sostener esa ventaja, sino que fue viendo cómo River se le escapaba rumbo a una cómoda victoria con tres rachas de tres puntos consecutivos cada una (hasta llegar al 15-11) y otra de seis en fila (de 17-14 a 23-14) que liquidó el pleito. En esta oportunidad, los dirigidos por Hernán Carneri saltaron a la cancha con su habitual formación titular: el armador Juan Pablo Romero, el opuesto Nicolás Gómez, los centrales Fabián Flores y Ignacio Romero Allegri, los receptores-punta Mauricio Viller y Santiago Aulisi y el líbero Rodrigo Michelón. Luego ingresaron: Eduardo Molina y Luca Molina. Por el lado del Millonario, el campanense Jonás Ponzio vio acción en el primer y el tercer set, mientras Juan Manuel Giulietti estuvo entre los relevos. La revancha se disputará mañana viernes desde las 21.00 horas en el microestadio de River Plate.

EL TRICOLOR NO PUDO CON EL PODERÍO DE RIVER (FOTO ARCHIVO).