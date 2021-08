PRESENTACIÓN OFICIAL En medio de la euforia que vive la ciudad por su presencia, Paris Saint Germain presentó ayer formalmente a Lionel Messi: "Vine con ilusión y ganas. Mi objetivo es volver a levantar la Champions y llegué al lugar ideal para tener más chances de conseguirlo. Tengo la misma ilusión y las mismas ganas que cuando era un nene. Amo el fútbol. Y voy a dejar todo".", señaló el rosarino durante la conferencia de prensa, mientras la camiseta número 30 del PSG se agotaba en su primer día a la venta. "Mi llegada a París fue una locura, algo sorprendente, estoy seguro que disfrutaré muchísimo esta nueva etapa de mi carrera", agregó la Pulga, quien hoy entrenará por primera vez junto a sus nuevos compañeros, aunque su debut no se produciría hasta finales de agosto.



RIVER CAYÓ EN LA IDA En el inicio de su serie de Cuartos de Final de Copa Libertadores, River Plate perdió anoche 1-0 como local frente a Atletico Mineiro. En la primera parte, el Millonario contó con más y mejores chances para abrir el marcador, pero no pudo liquidar y lo sufrió a los 14 del segundo tiempo, cuando Ignacio Fernández cumplió con la ley del ex y marcó el 1-0 (no lo festejó). Posteriormente, "Nacho" fue expulsado por una dura entrada a Fabrizio Angileri y, por ello, se perderá la revancha, que se jugará el próximo miércoles en Brasil. BLANDI ES TATENGUE El delantero campanense Nicolás Blandi (31 años) fue presentado oficialmente en Unión de Santa Fe. "La propuesta me sedujo. Es un club que está en crecimiento y con chicos que están en proyección, que además tiene un cuerpo técnico serio", comentó el delantero de nuestra ciudad, quien lucirá el número 27. "Hace bastante que no juego y este año no lo pude hacer con regularidad por algunas lesiones. Estoy bien, sano y me estoy preparando para estar lo más rápido posible a disposición", agregó el atacante que llegó al Tatengue tras rescindir con Colo Colo de Chile, donde, según explicó, vivió "muchas cosas negativas" y "nunca" pudo sentirse "cómodo".



PASÓ TALLERES En el duelo cordobés de Octavos de Final de Copa Argentina, Talleres superó ayer a Estudiantes de Río Cuarto por 6-5 en definición por penales, luego de haber igualado 1-1 en los 90 minutos. El próximo rival de "La T" en esta competencia será Temperley. CHELSEA SUPERCAMPEÓN Ayer, en el Windsor Park de Belfast, Chelsea se quedó con la Supercopa Europea al vencer 6-5 en la definición por penales a Villarreal, después de que igualaran 1-1 en los 90 minutos. El único argentino que jugó este encuentro fue Juan Foyth, quien fue titular en el conjunto español.