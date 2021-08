» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 13/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Ayer se reportaron 22 casos en Campana y el promedio de los últimos siete días quedó en 13,7. Mientras tanto, ni en el Hospital San José ni en la Clínica Delta hay pacientes Covid en terapia intensiva. En contrapartida, ayer se confirmó una nueva muerte. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 22 nuevos positivos de coronavirus en Campana, que ahora totalizar 15.931 casos desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, con esa cifra, la curva de contagios en la ciudad alcanzó su punto más bajo del año. Es que el promedio de positivos en los últimos siete días quedó ayer en 13,7 (estaba en 17,7): se trata de un valor que no se alcanza desde diciembre de 2020 y que confirma la caída de casos en lo que va de la actual semana (desde el domingo se han notificado 62 contagios, a un promedio de 12,4 por jornada). Para comprender la magnitud de la caída, vale remarcar que el pasado 24 de mayo, el promedio de los últimos siete días en Campana había llegado a 117,3 casos por jornada. Al mismo tiempo que se registró esta noticia y según pudo confirmar La Auténtica Defensa, ni en el Hospital San José ni en la Clínica Delta hay actualmente pacientes que contrajeron coronavirus internados en terapia intensiva. O sea: no solo han caído los contagios, sino que la gravedad de los cuadros habría disminuido en estas últimas semanas. A pesar de ello, el parte diario de la Secretaría de Salud municipal llegó con una mala noticia: se confirmó el deceso de un vecino que había contraído la enfermedad (no se brindó ningún tipo de información respecto al fallecido). Una situación que se repitió por cuarto día consecutivo y que provocó que Campana pasara esta semana de 295 a 299 muertes totales desde que comenzó la pandemia (así, la tasa de letalidad aumentó a 1,88%). INFORME PROVINCIAL La Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires no actualizó ayer su información, por lo que todavía presentaba a Campana con 15.606 casos totales (325 menos que los indicados por el reporte local) y con 299 fallecidos (misma cantidad que los señalados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal). ZÁRATE, CON MÁS CASOS La Municipalidad de Zárate comunicó ayer 39 nuevos positivos y 29 altas médicas. De esta manera, la vecina ciudad acumula ahora 15.214 casos totales que se dividen en 778 que se encuentran activos, 14.060 que se han recuperado y 376 que han fallecido. En la comparación con Campana, en los últimos siete días Zárate ha reportado más del doble de casos que nuestro distrito: acumuló 228 (promedio de 32,6 por día) contra los 96 que reunió Campana (promedio de 13,7). Mientras tanto, Exaltación de la Cruz indicó ayer 4 nuevos positivos y 10 altas médicas. Con estas cifras, el municipio acumula ahora 4.052 casos totales que se dividen en 119 que se encuentran activos, 3.855 que se han recuperado y 78 que han fallecido.



