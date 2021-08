» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 13/ago/2021 de La Auténtica Defensa. El Municipio sigue recorriendo lugares con la campaña "No estás sola"









En locales gastronómicos nocturnos, se entregó folletería con información y datos para que puedan recibir asesoramiento, asistencia y contención las mujeres víctimas de violencia de género. También, sobre los alcances y propósitos de la Ley 26.743 sobre Identidad de Género. La Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura sigue adelante con la campaña "No estás sola" que busca brindar asistencia e información en casos de violencia de género. La titular del área, Elisa Abella, participó de una serie de visitas a locales gastronómicos nocturnos, acompañada por el director de Derechos Humanos, Género y Diversidad, Julio Zapata. Durante la recorrida, los funcionarios, acompañados por Juventud, hicieron entrega de folleterías con información y datos de contactos de los organismos gubernamentales que brindan asistencia y contención a las mujeres víctimas de violencia de género. Ellas son: la Dirección de DDHH, Género y Diversidad (03489) 426544; 0800 1222 VIDA, Línea 144, Línea 911 y la Comisaría de la Mujer y la Familia de Campana. En esta oportunidad, también se incorporó información de la Ley 26.743 sobre Identidad de Género que ampara el reconocimiento de la identidad de género y garantiza el desarrollo libremente conforme a su identidad. "Este tipo de visitas son muy importantes. Nos permiten no solo compartir información de gran valor sino también dialogar personalmente con la comunidad. Somos un Estado presente con herramientas, recursos y dispositivos que está dispuesto a acompañar, contener y responder a sus necesidades", comentó al respecto Elisa Abella.

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella encabezó las recorridas.





El equipo de la Dirección de DDHH, Diversidad y Género recorrió locales gastronómicos nocturnos.