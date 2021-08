Campana UP! inició las actividades para niños con y sin discapacidad

Con el protocolo correspondiente hay dos burbujas tanto para mayores como para los más pequeños. "El pilar fundamental de Campana UP! es la socialización a través del juego" enfatiza Néstor Bueri, fundador y coordinador. Campana UP! el espacio inclusivo para niños con y sin discapacidad inició de a poco las actividades teniendo en cuenta el cuidado y el protocolo que la situación social exige. Con dos burbujas, la "M" para los mayores y la "P" para los más pequeños, por ahora los sábados de 13:30 a 14:30 hacen un espacio de inclusión donde todos los niños puedan jugar y divertirse, sin límites ni condiciones ni características. Campana UP! se inició en el 2014, teniendo ese año el premio distinción de Legislatura Porteña en el marco de capacitación del deporte infantil como mérito al deporte inclusivo. Hoy es un lugar y espacio para que todos los niños puedan socializar y hacer amigos quizás para siempre. "No es una escuela de futbol, sino que van a jugar a la pelota, tampoco es un lugar terapéutico, es totalmente recreativo y lúdico. Es una mezcla del antiguo "potrero" de décadas anteriores y las actuales escuelas de futbol" expresa Néstor Bueri, fundador y coordinador. Del potrero tomamos la libertad de expresión, la copia y creación, el jugar sin exigencias ni directivas del entorno adulto. De las escuelas de fútbol mantiene la contención perimetral, el recurso lúdico de socialización y mínimas reglas de juego para compartir con pares. Campana UP cuenta actualmente con casi 20 niños en burbuja "P" y otro tanto en la burbuja "M". Existe una lista de espera, debido a la gran cantidad de niños anotados y al ser recién iniciadas las actividades la formación del personal voluntario está haciendo lo posible para que todos tengan un lugar. "El pilar fundamental de Campana UP! es la socialización a través del juego" resalta Néstor y agrega "separados al inicio de la clase, con discapacidad y sin discapacidad, de a poco se van uniendo en las actividades para fomentar esa socialización que no solo los niños con discapacidad necesitan sino también el resto". "Es un espacio socializador también para que los niños sin discapacidad y sus padres puedan conocer otras historias, otros momentos similares pero muy diferentes a la vez. Que no solo es levantar la copa del campeón del futbol infantil con la idea de tener en la familia un futuro jugador de grandes ligas, Campana UP.! les brinda el espacio para que puedan socializar y saber y entender los momentos y características de pares para un futuro incierto". "Estamos recibiendo niños sin discapacidad que entiendan el mensaje y puedan participar del crecimiento mutuo con la sola idea de jugar, sin tener en cuenta la alta competencia que puede generar el entorno adulto". Campana UP! es totalmente gratis. El psicólogo Social Néstor Oscar Bueri es el fundador y coordinador y está acompañado por Lic. En Psicología, docentes en Educación Especial, AT y profesores de fútbol. Actualmente funciona en Sportiva Campana (San Martin 192). Whatsapp de contacto 3489-357087