Larricart y Dimeo pidieron a los partidos "cuidar la ciudad y respetar la Ley Electoral"

Los dirigentes de Principios y Valores se quejaron de que la mayor parte de los partidos políticos saturaron de carteles y pasacalles la ciudad, de que no respetaron los espacios destinados a tal fin y que, encima, lo hicieron antes de lo permitido por la Ley. "Hay que dejar atrás esta nefasta conducta del pasado y penalizarla", dijo Dimeo. "Este accionar muestra a las claras el enorme desinterés que tienen nuestros políticos por la sociedad en la que viven", agregó Larricart. Este lunes comenzó la campaña política de cara a las elecciones P.A.S.O. del 12 de septiembre. Sin embargo, desde mediados de la semana pasada la ciudad ya se vio colmada de carteles de papel, pasacalles, banners de lona, y todo tipo de publicidad invasiva de calle. En algunos puntos céntricos de la ciudad, incluso, pudieron verse varios pasacalles uno arriba del otro, e incluso unos tapando a otros. Sobre esta cuestión se expresaron Joaquín Larricart y Roberto Dimeo, precandidatos a concejales del partido Principios y Valores. El referente del Partido Republicano Federal dijo que es "inaceptable" que los espacios políticos peguen carteles "en cualquier lado", y exigió que lo hagan en las carteleras y en los espacios públicos destinados a ese fin: "Está bien que estemos en Campaña, pero eso no habilita a nadie a ensuciar toda la ciudad. Los partidos políticos, justamente, tendrían que dar el ejemplo, y no lo están haciendo. ¿Acaso no saben lo que cuesta luego poner en condiciones una pared o una parada de colectivo a la que le pegaron afiches de papel, que se van acumulando uno arriba del otro? ¿O será que no les importa?". Además, el ex candidato a intendente señaló que su equipo tiene ya confeccionado un proyecto para presentar en el H.C.D. sobre esta problemática que no deja de repetirse en la ciudad. Dimeo, por su parte, dio un ejemplo concreto: "En Río Luján tenemos desde la semana pasada un pasacalle de la hermana del intendente que está tapando un cartel de seguridad vial que alerta sobre la necesidad de disminuir la velocidad en caso de niebla. O sea que incumplieron las fechas de la campaña, afearon la ciudad, y generaron un peligro vial con un solo movimiento". El referente de La Brigadier General Campana agregó: "En este mismo barrio, los vecinos hace unos días se tomaron el trabajo de pintar y dejar en óptimas condiciones la parada de colectivos. Pasaron dos días, y estos muchachos que están con Espert, sin ningún tipo de escrúpulos, la llenaron de carteles. Si el primer paso que dan en la política es pegar carteles en cualquier lado, imaginátelos siendo gobierno". A modo de cierre, ambos dirigentes señalaron la necesidad de "limitar" la cantidad de pasacalles, y que los distintos espacios políticos asuman el compromiso de quitarlos una vez terminada la campaña. "Llamamos a todos los partidos a hacer una campaña inteligente y limpia. A no pegar carteles en lugares indebidos. A explotar la publicidad digital, que es ecológica, efectiva e incluso más barata que la tradicional. Y a la austeridad, ya que es criminal destinar tanto dinero a proselitismo cuando tenemos tantos chicos con hambre y tantas personas pasando penurias económicas alrededor nuestro".

Carteles de papel pegados encima de la parada de colectivos de Río Luján, que fue recientemente pintada y acondicionada por sus propios vecinos.





En Mitre y French, los pasacalles se apilan uno arriba del otro.