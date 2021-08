» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 13/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Romano suma barrios y apoyo vecinal; "es movilizador el afecto que recibimos de la gente"









El pre-candidato del Frente de Todos avanza llevando su propuesta puerta a puerta. Esta vez, dialogó con vecinos de Albizola, Otamendi, San Cayetano, Santa Lucia y 21 de Septiembre. "La gente de los barrios más alejados del centro reconoció en su momento algunas obras, pero hoy se siente abandonada" señaló. Con nutrida agenda de actividades, el pre-candidato del Frente de Todos, Rubén Romano, sumó nuevos barrios a su campaña "puerta a puerta", donde aprovechó para dialogar con vecinos, recoger sus inquietudes y presentar sus propuestas. "Nos llena de orgullo y responsabilidad presentarnos de cara al vecino, porque queremos seguir representándolos en el Concejo Deliberante. Es movilizador el afecto que recibimos de la gente en cada barrio. Nos dan su apoyo, y nosotros les transmitimos que cuentan con nosotros para construir lo que viene" dijo Romano al recorrer las calles de algunos de los barrios más alejados del casco céntrico, como Albizola, Otamendi, San Cayetano, Santa Lucia y 21 de Septiembre. "Abella hizo algunas obras en su primera gestión, hay que reconocerlo. Pero no resolvió los problemas de la gente. El pavimento electoral se rompió. Los arreglos son deficientes y costosos para el Municipio. Tras casi dos mandatos, no se hicieron cloacas, ni agua potable. Esas son las cosas que verdaderamente mejoran la vida de los vecinos y vecinas. La gente de los barrios más alejados del centro reconoció en su momento algunas obras, pero hoy se siente abandonada" señaló. Por último, el pre-candidato del Frente de Todos afirmó que "no hay que engañar ni mentirle a la gente. Nosotros vamos a ser su voz en el Concejo. Seguiremos gestionando ante Nación y Provincia para sumar proyectos a una Ciudad abandonada. Quien tiene la responsabilidad de hacer, y no hace, es el Municipio. Nuestro proyecto camina con ese destino, poder tomar las decisiones y cambiar para mejor, y definitivamente, la vida de los campanenses".

Romano junto a Leo Midón, recogieron los problemas de los vecinos.