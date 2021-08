» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 13/ago/2021 de La Auténtica Defensa. El hijo de Juan José Gómez Centurión visitó Campana









Es el primer candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral. Se reunión con Aníbal Valdivia y el resto de los precandidatos a concejales del NOS. Los referentes de NOS Campana con Jorge Aníbal Valdivia a la cabeza recibieron el miércoles a Juan José Gómez Centurión hijo, primer precandidato a senador provincial del partido en la Primera Sección Electoral. Gómez Centurión hijo llegó acompañado de su escolta en la lista, María Isabel Costa Méndez. "Para mí es un honor que nos estén visitando esta tarde", expresó Valdivia en ronda de prensa. Y añadió: "Agradecemos el apoyo de ellos pensando en todos los proyectos que nosotros podamos presentar una vez que lleguemos al Concejo Deliberante inherentes a la ciudad de Campana, que merece vivir mejor". Por su parte, Gómez Centurión comentó que el objetivo de la campaña será "acompañar a la gente de bien que nos representa en el partido". "Con muchísimo gusto me he encontrado con gente con la cual compartimos valores, el valor del trabajo y de la honestidad, y la idea es hacer una campaña que va a ser un poco difícil. Desde mi punto de vista, estamos compitiendo contra dos sistemas políticos, el oficialismo local y el oficialismo a nivel nacional, que no tienen ningún pudor en gastar la plata de los vecinos en hacer una campaña desmedida", sostuvo Gómez Centurión. El precandidato a senador provincial afirmó sentirse "tristemente sorprendido" porque al llegar a Campana encontró "afiches, pasacalles y pintadas" en una cantidad que tildó de "despropósito". En contraposición, señaló que "el valor que tenemos nosotros es poder salir a hablar con la verdad y lo vamos a hacer de cara al vecino". Gómez Centurión recordó la militancia del NOS en "defensa de las dos vidas", un "valor" que pregonan "todos los días y desde todos los ámbitos: familia, trabajo y política también". "Y con mucho orgullo salimos a militar la defensa de las dos vidas y para nosotros sigue siendo una bandera que salimos a levantar" aseguró. "Hemos armado un equipo en la Primera Sección de lujo, con mucho orgullo puedo decir que tenemos candidatos en la Primera Sección que nos representan, y estoy seguro que muchos de ellos van a ser concejales el 10 de diciembre", expresó. En tanto, María Isabel Costa Méndez comentó haber "escuchado las necesidades que tiene Campana" durante su visita y adelantó gestiones tendientes a "poner un polo sanitario y con un helipuerto para que el ciudadano que lo necesite y esté grave pueda ser trasladado inmediatamente". Además se refirió a la lucha contra el delito: "El tema de seguridad viene afectando no solo Primera Sección sino a toda provincia de Buenos Aires. Tenemos que cerrar la brecha que han abierto los distintos gobiernos de turno entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía, ayudando al personal policial con beneficios, sueldos como corresponde, equipamiento, para que se profesionalice más y pueda trabajar junto al vecino". "Creo que los pilares principales son la educación, salud y seguridad. Hay que apoyar a esos tres sectores principalmente", sostuvo.