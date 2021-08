» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 13/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

13 de Agosto de 2021









PIDEN AUMENTO Las cinco federaciones de docentes de las 55 universidades públicas del país reclamaron este jueves una suba adicional por inflación para percibir en septiembre y octubre que permita alcanzar un incremento salarial anual cercano al 49 por ciento anual. Las conducciones se expresaron así en el marco de la paritaria del sector que tuvo lugar en el Ministerio de Educación nacional y pasó a cuarto intermedio a la semana próxima. La Federación Nacional de Docentes de las Universidades (FEDUN), que conduce Daniel Ricci, exigió un "nuevo aumento acumulativo del 12 por ciento sobre las escalas de aumentos en curso", a cobrar un 6% en septiembre y un 6% en octubre", de modo de llevar el acuerdo paritario suscripto en junio último del 35% al 49% en febrero próximo. INTERNET ESENCIAL Tal como había anticipado, el titular de la comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado, Alfredo Luenzo (Frente de Todos) presentó este jueves en el Senado un proyecto de ley para declarar internet como servicio público y esencial, en línea con el compromiso anunciado días atrás por el presidente Alberto Fernández. La iniciativa replica el decreto de necesidad y urgencia que el Gobierno había dictado en el marco de la pandemia de Covid-19 y que quedó suspendido tras su judicialización, incluyendo no sólo internet sino todo el mundo de las telecomunicaciones como telefonía celular y servicio de cable. El decreto del Poder Ejecutivo tiene fuerza de ley y sin embargo esto no impidió que con medidas cautelares la medida quedara frenado, por lo que desde el Gobierno consideraron que una ley nacional le daría más solvencia al marco normativo, con el objetivo concreto de destrabar el tema en la Justicia. La idea es que internet tenga el mismo status y apliquen el mismo tipo de regulaciones estatales que tienen por ejemplo otros servicios públicos como la energía eléctrica, el gas, el agua y el transporte de pasajeros. MADE IN ARGENTINA La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibieron las primeras vacunas Sputnik V producidas por Richmond en la Planta de Operaciones de Logística Farmacéutica de Andreani, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde confirmaron que la Argentina mantendrá los acuerdos con todos los laboratorios, al desestimar inconvenientes con AstraZeneca. "El plan este mes es priorizar la aplicación de las segundas dosis en el país y seguir con los estudios de esquemas combinados" de inmunizantes, expresó la titular de la cartera sanitaria. Ante una consulta sobre los que se vacunaron en el exterior, Vizzotti manifestó que "la mayoría se aplicó una monodosis", pero de no haber sido así sostuvo que "el intercambio de vacunas será más sencillo completar el esquema vacunatorio a través de la demanda espontanea". Tras afirmar que el trabajo con Pfizer "es constante", precisó que con el laboratorio de Estados Unidos "se llegó a un acuerdo por 20 millones de dosis durante el 2021" y se está "en el tramo final de negociaciones". A la vez, la ministra habló sobre la vacunación a menores de 12 años y señaló que las dosis de Sinopharm están entre las candidatas para inocular niños y adolescentes de 3 a 17. SIMBOLOGÍA PELIGROSA Un hombre fue detenido en las últimas horas en la provincia de Córdoba acusado de comercializar monedas, bonos y demás objetos del régimen nazi a través de las redes sociales. Según confirmaron fuentes judiciales, agentes de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Córdoba, detuvieron a un hombre por posesión y comercialización de elementos con simbología nazi y además lograron el secuestro de los mismos. La investigación se inició por orden de la Fiscalía Federal Nº3 de Córdoba, a cargo del fiscal Maximiliano Hairabedián, tras una denuncia sobre una persona que ofertaba esos objetos en una red social. Los efectivos federales realizaron amplias pesquisas para dar con el paradero del involucrado, estableciendo que dichos elementos podrían encontrarse en las localidades de Mendiolaza y Unquillo.