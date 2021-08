En esta época casi cualquier trabajo implica pasar tiempo sentado frente a una computadora, demanda que, de acuerdo con especialista en salud, afecta directamente nuestra salud. No sólo por la cantidad de horas que pasamos en una silla, sino también por la luz de las pantallas, la forma en que colocamos las muñecas al usar el mouse, entre otros factores. Para evitar que las largas jornadas de trabajo resulten en lesiones o terminen por deteriorar nuestra salud, te invitamos a empezar a aplicar estos 5 consejos para cuidar tu salud cuando trabajas frente a una computadora. 5 CONSEJOS -Cada media hora de trabajo descansa por cinco minutos Tenemos la falsa creencia que trabajando cuatro o cinco horas seguidas somos más productivos, pero investigaciones han demostrado que pasados 30 minutos el cerebro empieza a perder concentración, afectando de manera negativa nuestro rendimiento. Los expertos recomiendan hacer intervalos de cinco minutos por cada media hora de trabajo. -Invertir en una silla cómoda que conserve la salud de tu espalda Si estás obligado a trabajar gran parte de la jornada sentado, será mejor que inviertas dinero en una buena silla. Las claves en que debes basarte para elegirla son: que te resulte cómoda, que disponga de un buen soporte, que sea ergonómica, con la altura adecuada en relación al escritorio, además de con soporte tanto para la cabeza como para los brazos. -Buscar la forma de proteger la vista de las pantallas Algo bastante común entre quienes están todo el día frente a una pantalla es la llamada fatiga ocular, o hablando coloquialmente: cansancio de la vista. Si no quieres que los ojos rojos o llorosos se conviertan en tu día a día, será mejor que respetes los descanso mencionados en el punto uno. En caso de persistir la fatiga será mejor que consultes por lentes de descanso. -Cuidar las muñecas cuando usas la computadora El síndrome del túnel carpiano, las bursitis o la tendinitis, son padecimientos que afectan a las muñecas por el uso constante de la computadora. Para preservar su salud es importante respetar los descansos, disponer de una buena silla, así como también mantener una buena postura. Asimismo para evitar esta afección puedes recurrir a los accesorios ergonómicos. -Romper con el sedentarismo cada pocos minutos Cuanto más tiempo gastas sentado más calorías sumas a tu organismo, más afectada resulta tu circulación sanguínea, la actividad eléctrica de los músculos, la efectividad de la hormona insulina, entre otros factores relevantes para la salud. Si no quieres que tu silla se lleve tu vida, será mejor que cada tanto te levantes a mover las piernas y hacer algún ejercicio leve.



