Efemérides del día de la fecha, 13 de Agosto

DÍA INTERNACIONAL DEL ZURDO Establecido por iniciativa de Dean RR. Campbell, fundador de "Lefthanders International", en el año 1976, en este día se concientiza sobre las dificultades que enfrentan cotidianamente las personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra; a su vez, Campbell eligió el 13, número usualmente asociado a la mala suerte, para poner fin a los prejuicios y las supersticiones. En el año 1992, El Club de los Zurdos de Inglaterra se encargó de internacionalizar esta celebración. Se estima que el 85% de la población mundial es diestra mientras que el 10% es zurda, el 2% es ambidiestra y el 3% es minusválida. Entre las celebridades zurdas se encuentran Charly García, Céline Dion, Robert de Niro, Nicole Kidman, Guillermo Vilas y Rafael Nadal.



SAN LORENZO GANA SU PRIMERA COPA LIBERTADORES Hace 7 años San Lorenzo vencía 1 a 0 a Nacional (Paraguay) y se consagraba campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. El equipo dirigido por Edgardo Bauza e integrado por Sebastián Torrico, Julio Buffarini, Juan Ignacio Mercier, Martín Cauteruccio, Néstor Ortigoza, Nicolás Blandi y Leandro Romagnoli, debutó con una derrota 2 a 0 ante Botafogo (Brasil). En la fase de grupos el "Ciclón" se enfrentó al equipo brasileño, Unión Española (Chile) e Independiente del Valle (Ecuador) logrando una victoria, dos empates y dos derrotas. Esto complicó su clasificación a la siguiente ronda, sin embargo, la victoria 3 a 0 ante Botafogo, con goles de Héctor Villalba e Ignacio Piatti (2), posibilitó que avanzara a Octavos de final. El siguiente rival fue Gremio (Brasil), equipo al que venció 1 a 0, con gol de Ángel Correa, en en "El Nuevo Gasómetro". Pero en Porto Alegre, el local se impuso 1 a 0 y el ganador se definió desde el punto de penal, donde el conjunto de Bauza se impuso 4 a 2. Tras eliminar a Cruzeiro (Brasil), San Lorenzo aplastó 5 a 0 a Bolívar (Bolivia), con goles de Matos, Mas (2), Mercier y Buffarini, en el partido de ida y luego, en el partido de vuelta, cayó 1 a 0. La final se jugó contra Nacional, club con el que empató en Asunción y que logró vencer en "El Nuevo Gasómetro" con gol de Néstor Ortigoza de penal. Así, San Lorenzo levantó por primera vez la Copa Libertadores: "Mucha gente esperó mucho tiempo, la vida, por esta Copa y la verdad que hoy se la pudimos dar" expresó Romagnoli.



SE LANZA "SLOW DOWN" Un día como hoy en el año 2013, Selena Gómez lanzaba el sencillo "Slow down". Perteneciente al álbum "Stars Dance" (2013) y compuesto por Julia Michaels junto a Lindy Robbins y Freddy Wexler, la canción es un recordatorio sobre la importancia de vivir el momento: "Básicamente se trata de no apresurar el momento porque no sé cuántas veces dije ´Solo quiero casarme y superar esto´ pero esto es lo que se supone que debemos estar disfrutando".