El Gobierno lanzará la segunda edición del programa PreViaje para promover el turismo nacional y reactivar uno de los sectores que más sufrieron la crisis causada por la pandemia de Covid-19. El plan de promoción turística busca impulsar la compra anticipada de servicios turísticos nacionales mediante el otorgamiento de un crédito del 50% del gasto de consumo realizado que los viajeros podrán utilizar en comercios de la cadena turística del país. A través de fuentes del ministerio de Turismo y Deportes, Infobae pudo acceder a un adelanto de cómo se llevará a cabo la edición del PreViaje 2021-2022: - Podrán hacerse las compras anticipadas a partir de este mes de agosto hasta diciembre del 2021; habrá que esperar al sábado para conocer la fecha exacta en la cual se podrán contratar los servicios. - En la precompra estarán incluidos servicios de las agencias de viajes, alojamientos, transportes y otros servicios turísticos como centros de esquí, bodegas y viñedos, gastronomía, alquiler de vehículos y espectáculos artísticos. - Los viajeros que opten por contratar servicios a través del programa deberán cargar los comprobantes de compra de servicios turísticos en la web de PreViaje tras lo cual recibirán el crédito en una tarjeta precargada o a través de la billetera digital del Banco Nación (BNA+). Quienes ya cuenten con la tarjeta PreViaje por haberla utilizado en su primera edición, podrán conservarla y reutilizarla. - Una vez tenga el crédito, podrá ser utilizado con cualquier prestador del rubro turístico del país, incluso si este no está inscripto en el PreViaje. Únicamente debe pertenecer a los sectores turísticos habilitados por el programa y contar con posnet para poder cobrar con tarjeta (en caso de tener el medio físico) o para poder generar el QR, en caso de contar con BNA+. Los créditos podrán ser utilizados a partir de noviembre del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022. - El tope de crédito otorgado por viajero se fijará en $100.000 por persona. La segunda edición de PreViaje será anunciada oficialmente el próximo sábado en un acto que se realizará en la ciudad misionera de Iguazú. Más específicamente, en las instalaciones del hotel Gran Meliá Iguazú, ubicado en el Parque Nacional Iguazú. El mismo contará con la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens y del gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. "El programa fue un éxito y ayudó muchísimo a la industria. Hemos sostenido al sector y logrado que llegue al día después. Es un sector que será estratégico en la recuperación, un gran generador de empleos y divisas," señaló Lammens. El relanzamiento de la iniciativa es producto del buen resultado que arrojó en su primera edición. Según los datos oficiales, en su versión anterior el programa generó una inyección de fondos al turismo superior a los $15.000 millones, alcanzó a más de 600.000 turistas, sirvió para conservar más de 300.000 empleos del sector, más de 100.000 comercios recibieron gastos con la tarjeta PreViaje y más de 13.000 prestadores de servicios turísticos en todo el país fueron parte del programa, entre los cuales se contabilizó cerca de 3.000 agencias de viajes. Si bien por ahora sólo se habla de una segunda edición del PreViaje, Gustavo Hani, presidente de la Cámara de Turismo (CAT) y presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de empresas de viajes y turismo (Faevyt), expresó tiempo atrás en diálogo con Infobae que una de las cosas que quieren desde el sector es que "el plan PreViaje quede para siempre" y "que sea un incentivo para el turista, todos los años, tanto para el extranjero como para el argentino que no dependa de un gobierno o un funcionario sino que sea una política de estado". El sector turístico deposita grandes expectativas en la segunda edición del PreViaje, en busca de mantenerse en pie y poder comenzar a soñar con una recuperación. Tras un año 2020 muy malo para la "industria sin chimenea", en el cual se estima una pérdida de 120.000 puestos de trabajo, el tercer trimestre del 2021 y la temporada de verano que se avecina se presentan como el escenario ideal para una recuperación que será lenta, pero no imposible.

