Néstor Ceña; "Son recuerdos que jamás te vas a olvidar"









Su debut en el Enduro Baires fue el pasado fin de semana en General Alvear, donde la tormenta complicó muchísimo el circuito y su participación. "Terminamos como pudimos. Me caí más de lo deseado, pero no aflojé", contó quien "solo quería debutar". El pasado fin de semana se disputó en General Alvear la tercera fecha del Campeonato Enduro Baires 2021. Allí estuvo presente Néstor Ceña, quien hizo su debut en la clase Master C. Y aunque asegura que nunca tuvo en agenda una nota periodística, su participación en esta competencia lo ameritaba, sobre todo porque pudo concretar esta posibilidad de estar haciendo lo que le gusta. "Yo solo quería poder debutar y empezar a transitar esta posibilidad desde adentro", comienza señalando sobre "la determinación" que había tomado. -Después de haber seguido la actividad desde afuera, ¿desde adentro fue lo que vos esperabas o resultó más complicado de lo que creías? -Jajaja… Yo llevo años en este palo de las motos, pero meterte al barro, literalmente como te lo expreso, por una tormenta impresionante, te cambia todo. Te juro que fue increíble el frío que sufrimos. Y el lugar no estaba para realizar la competencia. Hasta Ariel Melón (compitió en Master B), desde su experiencia, me decía: "están equivocados, acá no se puede hacer nada". Pero se decidió hacerla igual y comenzó la aventura del hombre, je… Terminamos como pudimos. Me caí más de lo deseado, pero no aflojé. El tema es que, en un momento, el agua se adueñó de los caminos, se inundó todo y era imposible encontrar las huellas, los caminos. No faltó nada para llegar al final. Terminé quedando en el sexto puesto de mi clase. -Lindo para debutar. -De no creer, pero bueno: nos volvimos contentos y son esos recuerdos que jamás te vas olvidar. Estoy agradecido a todos los que me dieron su ayuda para arrancar en esta propuesta en la cual intentaremos seguir. -¿Te gustó la categoría? Sí, claro. Yo ya tenía conocimiento de la categoría por estar con Melón, pero quise ir por más y me gustó. Ahora se viene una fecha en nuestra zona y está copado. -De alguna manera, en Zárate será como correr de local. ¿Eso mete presión o motiva? -Linda pregunta. A mí me da mucha alegría correr cerca de casa y tener la oportunidad de ir a probar más seguido de cara a la competencia. Y me gusta que mis amigos y mis familiares me acompañen. Creo que me motiva más que presionarme. Eso va en cada persona. El otro día escuchaba en el programa de ustedes en la radio que Ariel siente como una presión, porque esta esa gente amiga a la cual no quiere defraudar, aunque a él le sobra experiencia y capacidad para correr tranquilo. -Hasta dónde jugó en vos el hecho de que tu padre corriera en autos para meterte en el mundo tuerca. -Y seguro que me condicionó, desde chico. Con algo siempre hice ruido: con el auto, con la moto… Uno entiende que está en los genes. Fijate que mi hijo también está en esta hermosa locura. Es un poco así la cuestión. -Y si tu hijo desea sumarse a correr, ¿cómo sería? -Como debe ser: con los recaudos del caso. Igualmente, lo deberemos charlar antes de tomar alguna decisión. Pero si le gusta no habrá ningún problema. -Al final, aunque no estaba en agenda, hicimos la nota. -Jaja… Es verdad. Dejame que le agradezca a toda esa gente que me viene a visitar al negocio para saludarme, a preocuparse por saber cómo me fue. También a Melón or todo lo que me aconsejó y a mi familia. Sé que empecé una nueva etapa, ahora vamos a ver como la iré potenciando de cara al futuro.



