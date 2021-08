» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 13/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine; Fernando Bersano llegaría al partido frente a Brown (A)









El lateral izquierdo superó su esguince de tobillo, entrena a la par de sus compañeros y podría volver a la formación titular. Entre hoy y mañana, el plantel de Villa Dálmine ajustará los últimos detalles para recibir el domingo a Brown de Adrogué. Y en ese sentido, la principal novedad sería el regreso de Fernando Bersano, quien superó el esguince de tobillo que sufrió en el encuentro ante Atlético de Rafaela. El lateral izquierdo, que es el goleador del equipo con 3 tantos en el campeonato, entrenó esta semana a la par de sus compañeros y hoy será parte de la práctica de fútbol en la que Marcelo Franchini definirá la formación para enfrentar al Tricolor. Así, de no mediar sorpresas, Bersano recuperaría su lugar entre los titulares y Facundo Rizzi regresaría al banco de suplentes. En cambio, ni Facundo Lando ni Alejandro Gagliardi ni Santiago Moyano completaron sus procesos de rehabilitación de sus desgarros, por lo que volverán a quedar fuera de la convocatoria para el partido que se jugará el domingo desde las 15.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Según explicó Franchini, será un encuentro "fundamental" para que el Violeta consolide su buen arranque de la segunda rueda. Y lo será por dos cuestiones: "Porque jugamos de local y porque enfrentaremos a un rival que viene muy bien plantado y planteado", explicó en diálogo con FM Radio City. Hasta el momento, el equipo de nuestra ciudad está invicto en esta segunda rueda, con dos empates en condición de visitante (1-1 ante Independiente Rivadavia y Guillermo Brown) y con un triunfo como local (1-0 a Atlético de Rafaela). Y con la particularidad de haber marcado goles en estas tres presentaciones, cuando a lo largo de toda la primera rueda nunca había podido convertir en fechas consecutivas. Mientras tanto, esta 21ª fecha de la Primera Nacional se pondrá en marcha hoy con el cotejo que protagonizarán Deportivo Maipú y Agropecuario en Mendoza desde las 15.30 horas.



EL LATERAL IZQUIERDO SERÁ PARTE DE LA PRÁCTICA DE FÚTBOL QUE FRANCHINI REALIZARÁ HOY. AMISTOSO CON PUERTO NUEVO El próximo martes, desde las 16.00 horas, Villa Dálmine y Puerto Nuevo se medirán en el estadio de Mitre y Puccini en un partido amistoso en el que estará en juego la "Copa Ciudad de Campana" que impulsa la Municipalidad de Campana, que transmitirá el encuentro a través de sus redes sociales. Este duelo será aprovechado por Marcelo Franchini para darle rodaje a aquellos jugadores que no vienen sumando minutos en el campeonato y, también, para ver en acción a muchos de los juveniles que vienen entrenando con el plantel. Por su parte, Puerto Nuevo, reciente campeón del Torneo Apertura de la Primera D, se está preparando para afrontar el Clausura, certamen que todavía no tiene confirmada su fecha de inicio.